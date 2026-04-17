Sénégal: Ziguinchor - L'Espace numérique ouvert veut renforcer son ancrage communautaire

Ziguinchor — L'Espace numérique ouvert (ENO) de Ziguinchor (sud), structure rattachée à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), dans son partenariat avec l'incubateur digital Force-N, entend se positionner comme un hub de formation, de socialisation et de services digitaux accessible aux étudiants et à la communauté, a-t-on appris, jeudi, de l'administrateur dudit ENAO.

"L'Espace numérique ouvert est une structure de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane dans laquelle nous accueillons les étudiants pour leur formation, les examens, mais également comme espace de socialisation", a notamment expliqué Lamine Badji. S'exprimant en marge d'une rencontre avec des acteurs locaux, il a précisé que les ENO ne sont pas des espaces exclusivement réservés aux apprenants inscrits dans les universités.

"Au-delà d'un espace ouvert aux étudiants, un ENO est également un lieu ouvert à la communauté", a-t-il notamment souligné. La rencontre ente les responsables de l'ENO de Ziguinchor et les acteurs locaux a réuni des représentants de la mairie, des agences étatiques comme le 3FPT et l'ANPEJ, ainsi que des porteurs d'initiatives locales, en vue d'identifier les besoins spécifiques des jeunes et des femmes, principales cibles du programme.

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L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane est la seule université publique sénégalaise offrant l'essentiel de ses formations à travers une plateforme numérique. Dans le cadre de sa mission de service à la communauté, elle joue également le rôle d'incubateur du programme Force-N axé sur le renforcement des compétences numériques et la promotion de l'entrepreneuriat. Responsable de la composante Accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique de Force-N, Ousmane Gaye a rappelé que les universités publiques ont trois missions principales : la formation, la recherche et le service à la communauté.

"Aujourd'hui, il s'agit de rendre l'accompagnement accessible à la population au-delà des étudiants", a-t-il indiqué, précisant qu'une faible proportion de la population de Ziguinchor bénéficie du programme. "La région n'est touchée qu'à hauteur de 5 %, alors qu'elle regorge de potentiel. Pour bénéficier du programme Force-N, il suffit de savoir lire et écrire", a fait savoir M. Gaye, insistant sur la nécessité d'élargir l'accès, notamment au profit des jeunes et des femmes.