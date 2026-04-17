Sénégal: Secteur éducatif à Ziguinchor - Des avancées notables, malgré des difficultés au secondaire

Ziguinchor — L'Académie de Ziguinchor a enregistré des résultats jugés globalement satisfaisants en matière d'accès et de gouvernance du système éducatif, malgré des contre-performances au baccalauréat, ont indiqué jeudi, les autorités éducatives et administratives à l'issue de la revue annuelle régionale du secteur.

"Dans la région de Ziguinchor, les indicateurs d'accès affichent des résultats satisfaisants à tous les niveaux. Le taux brut de scolarisation (TBS) du préscolaire place la région au deuxième rang national, tandis que celui de l'élémentaire dépasse les 100 %, avec des performances également jugées satisfaisantes au moyen et au secondaire", a salué l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye.

La rencontre, présidée par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, en présence des acteurs et partenaires de l'éducation et de la formation, s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Elle a permis de faire le bilan des performances de l'année écoulée et de définir les orientations du plan de travail annuel en cours.

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"En matière de gouvernance, les comités et conseils de gestion sont globalement fonctionnels. Toutefois, les participants à la revue ont insisté sur la nécessité d'une implication accrue des communautés dans la gestion des établissements scolaires, au-delà des résultats chiffrés jugés encourageants", a fait savoir l'inspecteur d'académie. S'agissant de la qualité, a-t-il indiqué, "les résultats aux examens du CFEE et du BFEM sont en progression et supérieurs à la moyenne nationale".

En revanche, le baccalauréat reste un point de préoccupation, avec un taux de réussite en baisse, passant en dessous de 39 %, loin de l'objectif fixé à 46 %, soit une régression de près de trois points, a-t-il ajouté. Les discussions ont également mis en lumière la faible orientation des élèves vers les séries scientifiques, avec moins de 10 % de candidats dans ces filières. Pour y remédier, les acteurs ont recommandé le renforcement de la formation des enseignants, l'amélioration des équipements scientifiques et une meilleure sensibilisation sur l'importance des disciplines scientifiques.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsény Bangoura, s'est félicité des performances enregistrées, notamment un taux de réussite de plus de 91 % à l'élémentaire et de plus de 82 % au BFEM. Il a toutefois souligné la nécessité de relever les défis au secondaire général, en s'appuyant sur les bonnes pratiques et initiatives locales pour améliorer durablement les résultats.