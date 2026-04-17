Sénégal: L'Inspection d'académie de Sédhiou appelle à des 'efforts supplémentaires' pour renforcer la qualité et l'équité

Sédhiou — L'Inspecteur d'académie de Sédhiou (sud), Cheikh Yabo Diop, a appelé, jeudi, à "des efforts supplémentaires" pour renforcer la qualité et l'équité dans l'éducation dans la région.

"En dépit des avancées, l'Académie de Sédhiou reste en deçà de la moyenne nationale, ce qui appelle à des efforts supplémentaires pour renforcer la qualité et l'équité dans l'éducation", a déclaré M. Diop. Il s'exprimait lors de la revue annuelle du secteur de l'éducation, un exercice de diagnostic et de planification visant à évaluer les performances et tracer les perspectives de l'année académique en cours.

Cette rencontre, organisée dans le cadre du Comité régional de développement, s'est articulée autour des trois axes du PAQUET (Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence) notamment l'accès à l'éducation, la qualité des enseignements apprentissages et la gouvernance participative et transparente. Selon l'Inspecteur d'académie, le rapport de performance révèle des progrès notables au niveau du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

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Toutefois, a-t-il ajouté, le Baccalauréat affiche une baisse avec un taux de réussite de 30 % en 2025, contre 40 à 41 % les années précédentes. L'IA de Sédhiou a fait savoir que cette régression est attribuée notamment au faible nombre de candidats en séries scientifiques et à la présence de candidats libres insuffisamment encadrés. Sur le plan des infrastructures, a-t-il dit, la région enregistre une réduction significative des abris provisoires, grâce au programme national de résorption initié par le gouvernement.

Il a également indiqué que l'environnement scolaire s'est ainsi amélioré, offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves. Cheikh Yabo Diop a estimé que cette revue annuelle se veut "un outil stratégique pour corriger les contre-performances et consolider les acquis, afin de mieux préparer l'avenir scolaire des jeunes de la région".