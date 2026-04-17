Sénégal: Le programme 'Be Yes' a largement dépassé ses objectifs, selon Aïda Mbodj

Saint-Louis — La Déléguée générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj a salué, jeudi, à Saint-Louis (nord), la pertinence de la mise en œuvre du programme "Be Yes" qui a largement dépassé ses objectifs à l'échelle nationale.

Ce programme de la Der/FJ vise à promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap mais également des groupes vulnérables à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. S'exprimant en marge d'une tournée dans la capitale du Nord, la Déléguée générale a salué l'impact de ce projet porteur vis-à-vis des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap mais aussi des groupes vulnérables.

"C'est un bon projet, c'est un projet porteur. Aussi bien pour la formation que le financement, nous avons dépassé largement l'objectif qui nous avait été fixé", a-t-elle indiqué. Elle a félicité les équipes de la DER, les chefs d'antenne pour leur encadrement tout en magnifiant l'impact du projet vis-à-vis des bénéficiaires et des populations en général. Aïda Mbodj a rappelé que l'une des missions principales de la DER/FJ, c'est d'accompagner les pouvoirs publics à atteindre leurs objectifs d'éradiquer le chômage et la pauvreté notamment la féminisation de la pauvreté.

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Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow a magnifié à son tour les actions de la DER/FJ, lesquelles, selon lui, visent à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Il a par ailleurs souligné que la DER/FJ sous la Direction d'Aïda Mbodj est en train de matérialiser la territorialisation des politiques publiques. Cette tournée de la Déléguée générale de la DER/FJ a été marquée, entre autres, par la remise d'attestations de financement.

Le programme "Be Yes" est mis en oeuvre par la DER/FJ avec l'appui de la Fondation Mastercard pour un coût financier de 10 millions USD, environ 5,57 milliards FCFA. Il vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, avec une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables, indique une note dont l'APS a eu copie.

À ce jour, plus de 1. 000 GIE ont été formés et financés, impactant plusieurs milliers de jeunes. Une nouvelle phase est en cours avec 264 GIE supplémentaires (2 640 bénéficiaires), suivie d'une dernière cohorte, contribuant à l'objectif global de 13. 500 emplois créés, renseigne la même source.