Sénégal: Sédhiou - Six villages des communes de Djirédji et Bambaly connectés à l'électricité

Sédhiou — Les villages de Sindima Mankagne, Balmadou, Badoly, Sankadji, Diaocounda et Tinthimkom, situés dans les communes de Djirédji et Bambaly, sont désormais connectées à l'électricité grâce au programme Accès universel à l'électricité mis en oeuvre par la Senelec, en partenariat avec Weldy Lamont.

La cérémonie officielle s'est déroulée, mercredi, en présence du Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye. "Une dorsale stratégique de 28 kilomètres réalisée à Sindima Mankagne constitue l'épine dorsale du réseau, garantissant stabilité et extension. D'ici fin avril, six autres localités seront électrifiées", a annoncé M. Gaye, saluant une "étape majeure vers l'équité territoriale" et l'objectif d'un accès universel à l'énergie à l'horizon 2029.

Il a également indiqué qu'au-delà de l'éclairage, l'électricité devrait transformer la vie quotidienne, notamment par l'amélioration des conditions d'apprentissage, le renforcement des structures de santé, la dynamisation des activités économiques et de nouvelles opportunités pour les femmes et les jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le directeur général de la Senelec, à l'échelle régionale, le projet Weldy Lamont prévoit l'électrification de 50 localités, la construction de 44 postes H-61, deux postes préfabriqués, ainsi que 92 km de réseau HTA et 95 km de réseau BT, pour un investissement global de 2,58 milliards de francs CFA.

Les populations bénéficiaires, qui se disent fières de cette avancée, ont exprimé leur souhait de voir l'électricité accompagner la création d'unités de transformation et l'aménagement de pistes de production, afin de stimuler durablement le développement local.