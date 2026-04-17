Ile Maurice: Football - Le MJS garde la coupe à la maison

Il aura suffi d'un éclair pour triompher. L'équipe du MJS A s'est offert le scalp de l'express en finale du tournoi inter-presse qu'il organisait, 1-0, samedi dernier, au stade de Côte d'Or. Hemman Emrith a été plus vif que tout le monde pour placer une reprise imparable sur Gregory Somah juste après le kick-off.

Le ministre des sports (au c.) a apprécié la finale.

Cueilli à froid, l'express a dû se battre pour revenir au score, tandis que l'équipe de Fidy Rasoanaivo tenait la baraque avec l'expérimenté France Pierre pour garder le ballon le plus possible dans le camp adverse. L'express a failli égaliser sur une tête décroisée puissante d'Aurélio Prudence sur corner, qui effleurait les montants.

Aurelio Prudence et L'express runner up.

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En deuxième mi-temps, la partie s'animait. Les gars du journal basé à Baie-du- Tombeau accentuaient la pression et multipliaient les occasions. Jean Michel François manquait un but tout fait face au but... puis réalisait un retourné acrobatique qui fuyait le cadre !

Photo de famille des 4 équipes en action samedi dernier à Côte d'or.

Le n°10 du MJS, Emrith, croyait convertir une balle de 2-0 mais le portier adverse, Gregory, sauvait les siens d'une belle parade. Benoit Thomas, entré en jeu à la pause, imitait alors Rory Delap de Stoke City et faisait une touche très longue, qui filait droit vers les buts adverses, comme un centre... La trajectoire du ballon surprenait tout le monde, et après un rebond,il finissait sa course sur l'arête du poteau ! Une action comique qui marquait la fin d'une finale serrée.

Le MJS A s'impose grâce à son buteur de 33 ans, fan de Steven Gerrard et Liverpool. «C'était une jolie finale, très disputée. Bravo à L'express pour son parcours et qui a été un adversaire coriace. Sans le but du début, je pense qu'on serait allés aux tirs au but. La force de notre équipe c'est qu'on est solidaires et qu'on ne baisse pas les bras. On avait perdu notre premier match du tournoi, c'est ce qui nous a permis de consolider notre groupe», déclare Hemman Emrith, élu meilleur joueur du tournoi.

Parmi les spectateurs présents, Ruben Pavaday, businessman établi en Angleterre, a apprécié le spectacle tacle proposé : «Je croyais que les journalistes savaient seulement écrire des news, c'est bien de voir qu'ils savent aussi taper dans un ballon ! (rires) Ce serait bien de voir des équipes des médias mauriciens jouer contre d'autres équipes de médias de l'étranger aussi, en Afrique ou en Europe. Il faudrait penser à organiser ça un jour.»

Après trois ans d'attente, les représentants des médias qui ont mouillé le maillot ont dit apprécier l'initiative du MJS et espérer que ce type d'évènement soit reconduit plus souvent. La finale s'est déroulée en présence du ministre des Sports, Deven Nagalingum.

ION News prend la 3E Place à Radio One

Meilleure attaque du 1er tour, Radio One n'a pu résister à ION News dans le match pour la 3e place du tournoi inter-presse organisé par le MJS, samedi dernier à Côte d'Or. Raul Goppal et Rignesh Sunassee ont donné la victoire à ION News, pour le grand bonheur du capitaine Yashraj Saurty. «A l'issue du 1er tour, beaucoup ont fait de nous les favoris du tournoi et je pense qu'on avait le potentiel pour être champions. Hélas, on a perdu sur un coup du sort en demi-finale. On se console avec cette médaille de bronze et on essayera de faire mieux la prochaine fois.»

ION News finit troisième.

Les Résultats

PHASE DE POULE

∎ Groupe 1 Top FM - MJS B 1-0

Ion News - L'express 2-0

MJS B - L'express 1-1

Top FM - Ion News 0-1

L'express - Top FM 3-1

Ion News - MJS B 1-0

Classement

Ion News 9 points L'express 4 pts Top FM 3 pts MJS B 1 point

∎ Groupe 2 Radio One - MJS A 3-1 MJS A - Défi Média 2-1 Radio One - Défi Média 3-0

Classement

Radio One 6 points MJS A 3 pts Défi Média 0 pt

Demi-finales

Ion News - MJS A 1-1, 1-2 aux tab L'express - Radio One 1-0

Match 3e place

Ion News - Radio One 2-0

Finale

MJS A - L'express 1-0