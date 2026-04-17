Ile Maurice: Mont Choisy accueille une première édition ambitieuse

La première édition du KFC Ultimate Road Race s'annonce déjà comme un événement majeur du calendrier sportif local. Prévue ce dimanche 19 avril à Mont Choisy, la compétition réunira un plateau international composé de neuf athlètes venus élever le niveau de cette nouvelle course.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent proposer bien plus qu'une simple épreuve : offrir aux coureurs locaux une confrontation de haut niveau, rapprocher le public mauricien de l'élite régionale et créer un cadre compétitif capable d'inspirer les futurs talents.

Les participants internationaux, qui ont déjà foulé le sol mauricien, prendront principalement part aux épreuves phares que sont le marathon et le mile.

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Le marathon masculin devrait notamment être animé par la présence du Kényan Anthony Kiplagat Maritim, né le 12 novembre 1986, spécialiste des longues distances et figure reconnue sur la scène internationale. Auteur d'un record personnel de 2h06'54" sur marathon, il possède également une solide référence sur semi-marathon, illustrant sa régularité et son expérience au plus haut niveau. Il s'avance ainsi comme l'un des grands favoris de cette première édition. «Courir à Maurice est une expérience que j'attendais. Le décor est exceptionnel, mais la compétition reste au coeur de mes objectifs. Je viens avec l'envie de gagner et de marquer cette première édition», a-t-il déclaré.

La concurrence s'annonce néanmoins solide avec le Malgache Rivosoa Hobilalaina Andrianirina, spécialiste des longues distances, récement victorieux au marathon de La Réunion et performant sur le Grand Raid. Le Seychellois Iven Moise sera également à suivre de près.

Chez les femmes, la Malgache Rollande Marie Pierre Sendrafefiniaina se positionne comme l'une des principales prétendantes, forte d'un chrono sous les trois heures sur marathon.

Autre moment fort attendu : le mile, une distance encore inédite à Maurice. Cette course rapide de 1,6 km réunira plusieurs spécialistes du demi-fond, dont le Kényan Lucas Kiprop Kiplimo, le Botswanais Oontse Lopang, ainsi que le Sud-Africain Modimo Oratile Mashigo, considéré comme un jeune talent prometteur.

La région de l'océan Indien sera également représentée avec la participation du Réunionnais Ruddy Barret et de Clémence Torres, renforçant encore le niveau de la compétition.

L'événement se veut aussi inclusif. Plusieurs formats seront proposés afin de permettre à chacun de participer selon ses capacités : marathon (servant également de Championnat de Maurice), semi-marathon, 10 km et 5 km.

Grande innovation de cette édition, le Road Mile fera son apparition pour la première fois dans le pays, ajoutant une dimension spectaculaire à la journée.

Le départ de la première course sera donné à 06h00 sur la plage publique de Mont Choisy. Le parcours, tracé en bord de mer, devrait favoriser des performances rapides.

Organisateurs et participants donnent ainsi rendez-vous au public pour une journée placée sous le signe du sport, du défi et du spectacle.