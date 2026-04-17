Tunisie: Déclenchement des sirènes au barrage de Beni Mtir - Voici ce qu'il s'est passé

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le déclenchement des sirènes d'alerte au barrage de Beni Mtir, dans le gouvernorat de Jendouba, correspondait à une opération programmée de vidange, a indiqué ce jeudi 16 avril 2026 le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, Lotfi Jammazi.

Cette précision intervient à la suite de la diffusion d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant le système d'alerte sonore du barrage en fonctionnement et suscitant des interrogations.

Selon le responsable, cette situation n'avait pas été observée depuis plusieurs années, en raison des épisodes successifs de sécheresse qui ont touché la Tunisie et impacté fortement le secteur agricole ainsi que les ressources en eau.

Il a toutefois souligné que les importantes précipitations enregistrées au cours de la saison actuelle ont permis une amélioration notable de la situation hydrique, notamment dans les barrages du nord-ouest du pays, qui affichent désormais des niveaux jugés satisfaisants.

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Le barrage de Beni Mtir, destiné principalement à l'alimentation en eau potable, dispose d'une capacité de stockage estimée à 60 millions de mètres cubes. Sa situation actuelle est considérée comme confortable grâce aux apports pluviométriques récents, selon la même source.

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