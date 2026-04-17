Tunisie Telecom confirme son avance technologique et son leadership sur l'Internet mobile

Tunisie Telecom confirme et renforce sa position d'acteur central de la transformation digitale en Tunisie à travers un ensemble d'initiatives stratégiques combinant innovation technologique, partenariats internationaux, amélioration de la sécurité des systèmes et engagement sociétal.

L'opérateur national consolide également sa performance sur le marché en étant distingué pour la septième année consécutive pour la qualité de son Internet mobile.

Dans cette dynamique, Tunisie Telecom a récemment franchi une étape importante avec la signature d'un partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), soutenu par l'Union européenne. Cet accord vise à appuyer le développement de l'écosystème numérique national et à accélérer la transformation digitale à l'échelle du pays.

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Sur le plan des services, l'opérateur poursuit sa stratégie d'innovation avec le lancement de deux solutions majeures. La première est la technologie FTTR (Fiber-To-The-Room), qui permet d'étendre la fibre optique à l'intérieur même des domiciles afin d'assurer une connectivité plus stable, plus rapide et homogène dans toutes les pièces. La seconde est l'application de paiement mobile Kashy, conçue pour simplifier les transactions du quotidien, incluant les transferts d'argent et les retraits d'espèces via téléphone mobile.

Par ailleurs, Tunisie Telecom renforce ses standards en matière de sécurité et de qualité. L'entreprise a obtenu la certification internationale ISO/IEC 27001:2022 pour son Système de Management de la Sécurité de l'Information, délivrée à sa Direction de la Relation Clients. Elle a également procédé à une mise à jour de sa politique qualité afin de s'adapter aux évolutions technologiques et aux exigences réglementaires croissantes.

En parallèle de ses développements technologiques, l'opérateur affirme aussi son engagement sociétal en s'associant au champion tunisien Ahmed Jaouadi, figure de l'excellence sportive et des performances de haut niveau.

Finalement et non moins important, cette stratégie globale est confortée par des résultats opérationnels solides : Tunisie Telecom a été classée meilleure performance Internet mobile en Tunisie pour la septième année consécutive selon le baromètre nPerf, avec une amélioration notable de ses indicateurs en 2025.