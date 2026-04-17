Tunisie: Huile biologique - En 2025, les exportations ont atteint 725 millions de dinars

La 16ème édition du salon international de l'agriculture biologique et des industries agroalimentaires a été inaugurée jeudi et se poursuivra jusqu'au samedi 18 avril.

La commissaire du salon, Lamia Oueslati, a indiqué que cette édition se distingue par la participation de 20 gouvernorats représentant les différentes régions du pays, chacun exposant ses propres produits biologiques, une nouveauté par rapport aux éditions précédentes. Elle a ajouté que des entreprises privées spécialisées dans l'agriculture biologique prennent également part à l'événement, avec, chaque année, l'arrivée de nouveaux exposants aux côtés de participants fidèles, ce qui témoigne du dynamisme et de la continuité du secteur.

Selon elle, cette dynamique positive, alliant nouveaux acteurs et participants réguliers, contribue à impulser davantage le développement du secteur. Elle a également souligné que la Tunisie occupe aujourd'hui la première place mondiale dans la production et l'exportation d'huile d'olive biologique, un motif de fierté qui incite à renforcer cette position et à améliorer la compétitivité du secteur sur les marchés internationaux.

Exportations en hausse

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De son côté, Salma Ghazi, sous-directrice chargée de l'encadrement, de l'appui et de la programmation au sein de la direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'Agriculture, a affirmé que le secteur enregistre des résultats significatifs à l'export. En 2025, les exportations d'huile d'olive biologique ont atteint 725 millions de dinars.

Elle a précisé que l'agriculture biologique constitue un secteur stratégique en Tunisie, dominé par l'huile d'olive qui représente environ 80 % des exportations bio, sur une superficie dépassant 230 000 hectares. Les exportations de dattes biologiques ont, quant à elles, dépassé 73,6 millions de dinars, portant la valeur totale des exportations bio à près de 800 millions de dinars.

Enfin, elle a rappelé que l'agriculture biologique est encadrée en Tunisie par un dispositif légal spécifique depuis 1999, appuyé par des textes réglementaires organisant les mécanismes de contrôle et de traçabilité, notamment à l'export. Le secteur bénéficie également d'une reconnaissance internationale de la part de l'Union européenne, de la Suisse et du Royaume-Uni, facilitant ainsi l'accès des produits tunisiens à ces marchés.