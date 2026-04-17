Tunisie: Mnihla - Resté en suspens depuis 2001, le plan d'aménagement urbain bientôt réactivé

Après des décennies d'attente et de blocages fonciers, la municipalité de Mnihla franchit une étape décisive dans son développement en lançant officiellement, mardi 14 avril 2026, l'enquête publique relative à la révision du plan d'aménagement urbain, resté en suspens depuis 2001.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la chargée de gestion de la municipalité, l'ingénieure Rim Mokhtar, a détaillé les contours de ce projet qui vise à redessiner la région et à mettre fin à des années de construction anarchique. Elle a souligné que cette mise à jour constitue une transformation profonde de l'occupation du territoire : alors que l'ancien plan (octobre 1995) ne couvrait que 35 % du périmètre communal, le nouveau devrait englober plus de 80 % de la superficie totale, contre environ 20 % maintenus en zones agricoles.

Cette extension permettra à des milliers de logements et de quartiers, jusque-là considérés comme informels ou dépourvus de statut légal, d'obtenir des permis de construire. Les terrains à vocation agricole intégrés dans les zones urbaines offriront également aux propriétaires et promoteurs la possibilité de réaliser des constructions et des lotissements organisés, réduisant ainsi la pression de l'urbanisation anarchique.

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Le retard du projet s'explique par un historique complexe : une première révision avait été lancée en 2001, suivie d'une tentative en 2007 avortée pour des raisons techniques. Le dossier n'a réellement repris qu'après la création de la municipalité indépendante de Mnihla en mai 2016 et la signature d'une convention avec l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis. Depuis octobre 2023, plus de 120 réunions de travail ont permis de concrétiser le plan actuel.

L'élaboration du projet s'est toutefois heurtée à des contraintes géologiques et urbaines, notamment la présence d'oueds et de cours d'eau, parfois empiétés par l'urbanisation. Une étude hydraulique réalisée en octobre 2024, en coordination avec les services agricoles, a ainsi prévu le maintien de ces axes pour garantir la sécurité des habitants, parallèlement à des projets d'assainissement menés par l'Office national de l'assainissement.

Contrairement à la croissance démographique, aucune nouvelle zone industrielle n'a été prévue, les zones existantes étant maintenues avec l'obligation d'aménager des espaces verts autour, à la demande du ministère de l'Environnement.

Le projet prévoit également des solutions pour désengorger la route de Bizerte grâce à la création de voies secondaires, ainsi que la mobilisation de terrains domaniaux pour la construction d'écoles, de centres de santé et d'équipements publics, afin de répondre à l'émergence d'une dizaine de nouveaux quartiers ces dernières années.

La période de dépôt des objections concernant ce projet, actuellement affiché au siège de la municipalité, reste ouverte jusqu'au 12 juin 2026. Après examen des recours par les différentes administrations concernées, l'approbation finale est attendue d'ici fin 2026, marquant ainsi, selon la responsable, la fin d'une longue période de marginalisation urbaine pour les habitants de Mnihla.