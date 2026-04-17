Tunisie: Jendouba-glissements de terrain dangereux - Les opérations de déblaiement se poursuivent

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un glissement de terrain s'est produit, jeudi matin, sur la route reliant les localités de Babouch et Hammam Bourguiba, dans la délégation d'Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba), a indiqué la municipalité de Hammam Bourguiba, qualifiant l'incident de dangereux.

Ce glissement a provoqué l'érosion d'un des bas-côtés de la route, réduisant sa largeur et la transformant en un passage à voie unique, alors qu'elle permettait auparavant le croisement de deux véhicules. Des chutes de pierres et de terre depuis les hauteurs ont également été signalées, entraînant des perturbations de la circulation.

Dans ce contexte, les services de la direction régionale de l'Équipement et de l'Habitat ont entamé des opérations de déblaiement des gravats issus de plusieurs glissements de terrain survenus à Aïn Draham, Tabarka et Ghardimaou, en attendant les travaux de réparation.

Les interventions ont concerné notamment la route nationale n°17 entre Fernana et Tabarka, la route reliant Bebouch à Hammam Bourguiba, l'axe entre Amdoun (gouvernorat de Béja) et Aïn Draham, ainsi que la route reliant Bou Salem à Tabarka, en plus de plusieurs routes secondaires et pistes agricoles touchées par ces glissements, consécutifs aux fortes pluies enregistrées dans la région au cours des trois derniers mois et au début de ce mois.

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