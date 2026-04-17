Tunisie: Révision de la stratégie nationale de développement durable des forêts et des parcours forestiers

La nouvelle stratégie nationale de développement durable des forêts et des parcours (SNDDFP 2026-2050)sera axée sur la préservation, la protection et la régénération des écosystèmes forestiers, même dans les villes, ainsi que sur l'amélioration de la gestion des forêts, a fait savoir le chef d'équipe d'experts chargé d'élaborer cette stratégie Ali Abâab

La stratégie permettra de faire participer les citoyens et la société civile dans ces efforts, et en oeuvrant à renforcer les ressources financières mobilisées », a ajouté l'universitaire notant que la nouvelle stratégie vise à concevoir une vision d'avenir pour le développement durable des forêts et des pâturages, en Tunisie.

S'exprimant lors d'un atelier de travail, organisé jeudi, l'universitaire a précisé que « nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de concevoir cette nouvelle stratégie, d'autant que « les résultats de l'ancienne stratégie 2014-2025 n'étaient pas à la hauteur des attentes, à cause de l'instabilité institutionnelle, le manque de ressources humaines dans les forêts et les pâturages (qui ne couvrent que 29% des besoins)et de la pandémie COVID-19.

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De son côté, le conseiller en économie agricole et financière, Adel Besbes, a expliqué, dans une déclaration à l'Agence TAP, « qu'un nouveau modèle, baptisé la « Forêt intelligente », a été proposé dans le cadre de la SNDDFP 2026-2050, qui prendra en considération le facteur innovation et intégrera les technologies nouvelles », estimant que « la finalité consiste à mobiliser tous les moyens disponibles afin de parvenir à réaliser les objectifs escomptés ».

D'après lui, cette plateforme fera recours, également, à l'intelligence artificielle et aux drones afin d'aider à rendre la gestion de la forêt « intelligente » et en mesure de mettre en place un système d'alerte précoce précis et performant.

Pour sa part, le directeur des Systèmes naturels terrestres et du Changement climatique au Fonds mondial pour la nature (WWF), Slim Jradian, a souligné que plusieurs ateliers ont été organisés au niveau régional (au nord, au centre et au sud du pays), avec la participation des représentants de la société civile et des communautés locales, ainsi que toutes les parties prenantes, afin de définir les orientations stratégiques de cette nouvelle stratégie 2026-2050.

Il importe de noter que le SNDDFP 2026-2050 marque une transition vers une gestion forestière intégrée, combinant objectifs écologiques, économiques et sociaux, et établissant les communautés locales au coeur de la durabilité des ressources naturelles.

À l'horizon 2050, la stratégie ambitionne d'améliorer significativement le couvert forestier national, de restaurer les terres dégradées, de réduire les impacts des incendies et de renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Elle vise également, à faire des forêts un moteur de développement économique local et un pilier de l'économie verte en Tunisie.