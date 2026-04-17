Tunisie: Sousse - Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de composants automobiles

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les enquêteurs de la brigade de la police judiciaire de Sousse-Ville ont mis fin aux agissements d'un groupe criminel organisé qui sévissait dans plusieurs délégations de la région. Cette intervention musclée fait suite à une recrudescence de vols ciblant des véhicules stationnés, lesquels étaient méthodiquement désossés pour le vol de leurs pièces de rechange.

Sous la direction de la sûreté nationale, les unités de terrain ont multiplié les investigations techniques et les surveillances afin d'identifier le mode opératoire des malfaiteurs. Selon une source sécuritaire citée par la radio Mosaïque FM, l'opération a permis de lever le voile sur l'ensemble des membres de ce réseau et de procéder à leur arrestation immédiate.

Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont mis la main sur un stock de matériel spécialisé ainsi que sur les tenues vestimentaires utilisées par les suspects lors de leurs forfaits. Ces éléments matériels ont constitué des preuves accablantes, puisqu'ils correspondent en tout point aux images capturées par les caméras de vidéosurveillance installées sur les différents lieux des crimes. L'enquête se poursuit désormais sous l'égide du ministère public pour déterminer l'étendue exacte des préjudices subis par les propriétaires des véhicules.

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