Tunisie: Prêts illégaux - La justice durcit les peines contre un homme d'affaires et un ancien PDG d'une banque publique

17 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a rendu son verdict hier, décidant de revoir à la hausse les peines d'emprisonnement dans une affaire de malversations.

La peine prononcée à l'encontre d'un homme d'affaires actif dans le secteur des huiles alimentaires a été portée de 4 à 6 ans de prison.

De même, la Cour a alourdi la condamnation d'un ancien président-directeur général (PDG) d'une banque publique, faisant passer sa peine de 3 à 5 ans de prison.

Le dossier de l'affaire concerne des soupçons de corruption financière et administrative liés à l'octroi d'un prêt bancaire au profit de cet homme d'affaires, en violation des réglementations légales en vigueur.

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