Tunisie: AGO de BH LEASING - Résilience et solidité malgré la conjoncture nationale difficile

L'Assemblée Générale Ordinaire de BH LEASING, un des piliers du Groupe BH BANK et acteur de référence sur la place financière en matière de leasing, a été tenue le mercredi 15 avril 2026 au siège de BH Bank, en présence des Administrateurs, Actionnaires et collaborateurs.

Ce rendez-vous annuel a été un moment privilégié pour présenter le bilan d'activité et les résultats de l'exercice écoulé, échanger avec les actionnaires et de réaffirmer les orientations stratégiques de la société pour la période à venir. Il illustre l'engagement collectif de la société en faveur de la transparence et de son développement durable.

Il est à signaler que BH LEASING a clôturé l'exercice 2025 sur une note positive avec la réalisation d'un bénéfice de 2,9 MD.

Rappelons que BH LEASING, créée en 1997 et introduite en bourse en 2010, se distingue par des solutions de financement souples, innovantes et personnalisées couvrant l'ensemble des besoins en leasing à savoir le leasing auto, le leasing Immobilier et le Leasing mobilier.