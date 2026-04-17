Tunisie: La Tunisie mise sur le label « Halal » pour conquérir les marchés mondiaux

La Tunisie a récemment franchi une étape stratégique pour le rayonnement de ses produits à l'international en accueillant un atelier de sensibilisation dédié au label « Halal ». Cet événement s'est tenu dans le cadre de la visite officielle d'Ihsan Övüt, Secrétaire général de l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (SMIIC), venu accompagner d'une délégation d'experts auprès de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

Véritable plateforme d'échange, cette rencontre a réuni les acteurs économiques et industriels tunisiens autour d'experts internationaux. Les débats ont permis de croiser les regards à travers les témoignages d'entreprises locales déjà certifiées, tout en mettant en lumière les défis de terrain. L'objectif est clair : définir des mécanismes concrets pour faciliter l'accès des produits et services tunisiens aux marchés étrangers et capter une part de la croissance exponentielle que connaît ce secteur à l'échelle mondiale.

Le volet technique a occupé une place centrale lors des discussions. Les participants ont examiné les normes rigoureuses édictées par le SMIIC afin de garantir une conformité totale aux exigences de qualité internationales. Cette rigueur est perçue comme un levier indispensable pour assurer la compétitivité du produit tunisien.

Au-delà de l'aspect normatif, la visite de la délégation du SMIIC visait à sceller un partenariat durable avec l'INNORPI. Cette collaboration prévoit notamment une implication accrue des experts tunisiens au sein des commissions techniques internationales et le renforcement du cadre réglementaire régissant le secteur.

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Aujourd'hui, le marché du « Halal » s'impose comme un axe stratégique pour les entreprises tunisiennes. En s'appuyant sur l'expertise technique du SMIIC, la Tunisie entend diversifier ses exportations et pénétrer de nouveaux marchés, aussi bien dans l'espace islamique qu'au niveau mondial.