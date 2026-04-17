Tunisie: Coupe de Tunisie-huitième de finale - Les arbitres des matchs désignés

Les arbitres pour les matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football, prévus les 18 et 19 avril courant, avec un coup d'envoi à 14h00 ont été désignés et sont les suivants :

Samedi 18 avril 2026

Stade municipal de Bouhajla :

Baâth Bouhajla - AS Soliman | Arbitre : Houssam Dahri

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Stade de Sakiet Eddaïer :

Taqadam Sakiet Eddaïer - Olympique de Béja | Arbitre : Faraj Abdellaoui

Stade synthétique d'Ajim :

Union Ajim Djerba - JS Omrane | Arbitre : Reda Chouayhi

Dimanche 19 avril 2026

Stade du 15-Octobre (Bizerte) :

CA Bizertin - CS M'saken | Arbitre : Fadi Boukhris

Stade Mustapha Ben Jannet (Monastir) :

US Monastirienne - ES Zarzis | Arbitre : Nidhal Letaïef

Stade Taïeb Mhiri (Sfax) :

CS Sfaxien - Jendouba Sport | Arbitre : Walid Hezzali

Stade de Gabès (Gazonné) :

Stade Gabésien - Étoile du Sahel | Arbitre : Mahrez Malki

Le match entre l'ES Métlaoui et l'Espérance de Tunis a été reporté à une date ultérieure en raison des engagements de l'Espérance en Ligue des Champions de la CAF.