Tunisie: Ahmed Jaouadi sacré Freshman of the Year en SEC après une saison record

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a été désigné Men's Freshman of the Year de la Southeastern Conference (SEC) à l'issue de la saison universitaire 2025-2026, une distinction officielle annoncée dans le cadre des SEC postseason awards publiés par l'Université de Florida et la conférence américaine de natation.

Selon le communiqué officiel de Florida Gators Swimming & Diving, publié le 15 avril 2026, « Ahmed Jaouadi earning Men's Freshman of the Year » figure parmi les principales récompenses individuelles attribuées lors de cette saison dominée par l'université floridienne.

Une domination floridienne aux SEC Awards

Florida a largement dominé ces distinctions en remportant quatre des sept principaux honneurs masculins, dont ceux de Swimmer of the Year pour Josh Liendo, ainsi que les titres de coachs de l'année pour Anthony Nesty et Bryan Gillooly.

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Dans ce palmarès, Ahmed Jaouadi s'est imposé comme l'un des jeunes talents majeurs du circuit universitaire américain, confirmant une première saison exceptionnelle au sein des Florida Gators.

Une saison NCAA marquée par des records historiques

Le Tunisien a surtout marqué les esprits lors des championnats NCAA, où il a remporté le titre du 1650 yards freestyle, en battant simultanément les records NCAA, U.S. Open, des championnats et du programme avec un chrono de 14:10.03.

Il a également terminé deuxième du 500 yards freestyle en 4:06.90, contribuant de manière significative au total de points de son équipe, avec 37 points individuels, ce qui en fait l'un des meilleurs contributeurs de Florida lors de la compétition nationale.

Par ailleurs, lors des championnats de la Southeastern Conference, Ahmed Jaouadi a remporté le titre du 1650 yards en 14:25.14, établissant un record de bassin à Allan Jones Aquatic Center. Il a également décroché une médaille d'argent sur le 500 yards freestyle (4:09.28) et atteint le top 16 du 200 yards freestyle.

Selon le communiqué officiel de Florida Gators, il a totalisé 71 points individuels lors de cette compétition et participé activement aux relais, notamment avec un split de 1:33.75 sur le 800 free relay.

Une reconnaissance élargie dans les équipes SEC

Au-delà de son titre de Freshman of the Year, Ahmed Jaouadi figure également dans le All-SEC First Team ainsi que dans le All-Freshman Team, confirmant sa régularité et son impact dès sa première saison universitaire.

Le communiqué précise également que les All-SEC First Team sont composées des meilleurs finisseurs de chaque épreuve lors des championnats SEC, ce qui renforce la valeur sportive de cette sélection.

Il est aussi à noter que la performance globale de Florida a été marquée par une deuxième place aux championnats NCAA, son meilleur résultat en près de 40 ans, avec un total de 419 points, cinq titres NCAA et 25 distinctions All-America.

Le programme floridien a également établi plusieurs records NCAA et de meet, confirmant sa position parmi les meilleures universités de natation aux États-Unis.