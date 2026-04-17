Congo-Brazzaville: Solidarité - La Fondation Privat-Frédéric-Ndeké se dote d'une feuille de route pour 2026

Le Conseil d'administration de la Fondation Privat-Frédéric- Ndeké, tenu le 13 avril, le premier du genre à son siège national situé dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, a débouché, entre autres, sur l'adoption de la feuille de route de l'année en cours.

Le programme d'activités de la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké de l'année 2026 a été adopté après amendement par le Conseil d'administration. Il permettra à cette organisation non gouvernemntale (ONG) de poursuivre sa mission avec encore plus de détermination. Au cours de cette rencontre, la fondation a enregistré l'affiliation de dix-neuf nouvelles associations. En effet, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la Fondation Privat-Frédéric- Ndeké, les responsables de ces organisations ont signé leur protocole d'accord avec cette ONG qui compte à ce jour cinquante associations et mutuelles affiliées.

Son président, Privat Frédéric Ndeké, a salué la qualité des échanges ainsi que l'engagement dont chacun des participants a fait preuve. Selon lui, les délibérations prises ont permis d'évaluer avec rigueur la feuille de route de l'année dernière, de définir les orientations stratégiques et les programmes d'activités au titre de la présente année. « Ces avancées traduisent notre volonté commune de renforcer l'efficacité et l'impact des actions de la Fondation.

Je demeure convaincu que les résolutions adoptées contribueront significativement à la promotion de la formation et à l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. Quant aux nouvelles associations qui ont rejoint le cartel des associations affiliées à notre Fondation, je vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu faire à notre égard aussi pour assurer du respect scrupuleux de nos engagements pris mutuellement », a-t-il déclaré.

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La Fondation Privat-Frédéric Ndeké a lancé, en marge de son Conseil d'administration, des formations dans les filières auto-école; coiffure et esthétique ; informatique ; coupe et couture. Des formations qui se dérouleront au sein de son siège national, inauguré cette année. « A travers ces actions, notre fondation réaffirme son engagement en faveur de la formation, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'amélioration des conditions de vie de la population », a conclu Privat Frédéric Ndeké.

S'agissant du programme d'activités de l'année écoulée, son bilan a été jugé positif car sur les quatorze actions tenues, dix ont été exécutées. Ceci à la grande satisfaction des initiateurs.