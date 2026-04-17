Congo-Brazzaville: Discours d'investiture - Denis Sassou N'Guesso place la jeunesse et les femmes au coeur de son nouveau mandat

À l'occasion de sa prestation de serment, le 16 avril au stade de l'Unité dans la commune de Kintélé, le président Denis Sassou N'Guesso a délivré un discours tourné vers l'avenir, marquant les grandes orientations de son nouveau quinquennat. Entre transmission générationnelle, émancipation féminine, le chef de l'État a tracé les contours de son projet de société « L'accélération de la marche vers le développement ».

Le président de la République a longuement interpellé, dans son discours, la jeunesse congolaise qu'il considère comme la couche la plus nombreuse et la plus valide de la population congolaise. Pour lui, le dynamisme et la vitalité des jeunes sont les piliers indispensables d'un leadership transformationnel du pays. « Accélérer la prise de conscience des jeunes, appeler à prendre leurs rêves, à apprendre et à assumer et à s'assumer, devient une exigence capitale », a-t-il reconnu.

S'adressant directement à eux, il a martelé sur l'avenir du Congo qui se conjugue désormais au présent, exhortant ainsi les jeunes à s'enraciner dans l'histoire nationale par l'amour de la patrie ainsi que la connaissance du passé et à adopter un contrat de génération prônant l'interaction entre l'énergie de la jeunesse et la sagesse des anciens. « On ne peut pas prétendre assumer et gérer la cité demain, sans préparer et disposer du savoir, de l'expertise et de l'expérience qu'exigent la concurrence et la compétitivité », a indiqué Denis Sassou N'Guesso.

Un pacte social renouvelé avec les femmes

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Le chef de l'Etat s'est engagé à traduire en actes les doléances des femmes qui lui avaient été transmises à travers un mémorandum lors de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier. Ce programme dénommé « Ensemble pour un pacte social entre les femmes du Congo et leur futur président » s'articule autour de quatre axes majeurs, à savoir la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée et la recevabilité mutuelle.

À cet effet, la prochaine équipe gouvernementale, a indiqué le président de la R&publique, sera tenue de convertir en programme quinquennal ces préoccupations dans le Plan national de développement 2027-2031 qui devrait être adopté par les élus du peuple.