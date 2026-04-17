Ile Maurice: Mahen Gondeea - «Il y a des problèmes techniques avec le système»

Le député de Rodrigues, Francisco François, a interrogé le ministre des Arts et la culture, Mahen Gondeea, sur l'état d'avancement de la numérisation des archives nationales. Le ministre Gondeea a indiqué qu'environ 1,3 million de pages, comprenant des correspondances administratives, des documents gouvernementaux, des archives judiciaires et des pièces historiques remontant à la période coloniale, ont déjà été numérisées dans le cadre des étapes 1 et 2 du programme.

La phase 3, portant sur quelque 400 000 documents supplémentaires, est en cours de préparation. Concernant Rodrigues spécifiquement, les 101 volumes d'archives couvrant la période 1795-1929, soit environ 50 000 pages, ont d'ores et déjà été numérisés. En réponse à une question supplémentaire de Francisco François sur le délai d'accès en ligne, le ministre des Arts a reconnu que le système de gestion documentaire n'est pas encore accessible au public en raison de problèmes techniques en cours de résolution, sans pouvoir fournir de calendrier précis. « Il y a des problèmes techniques avec le système, lesquels sont en train d'être revus.» Un mémorandum d'entente entre le département des Archives nationales et l'Assemblée régionale de Rodrigues est par ailleurs en cours de finalisation.

Rodrigues : Un seul centre de contrôle technique des véhicules

Jacques Edouard, député de Rodrigues, a interrogé le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, sur le centre de contrôle technique des véhicules à Rodrigues.

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Le ministre Mahomed a indiqué que le seul centre existant, situé à Port-Mathurin, avait été fermé le 20 mars en raison de l'absence d'examinateur de la National Land Transport Authority (NTLA) affecté à Rodrigues pour une durée d'un an. Le public en avait été informé par communiqué dès le 16 mars. Le centre a repris ses activités le 21 mars.

Par rapport à la mise en place d'un centre privé permanent, le ministre Mahomed a expliqué que le volume de véhicules, quelque 160 par semaine, soit 32 par jour, reste insuffisant pour rentabiliser un tel investissement, ce qui explique l'absence de candidats à ce jour. «Le niveau d'activité reste insuffisant pour maintenir un centre dédié sur une base viable.» Le ministère a néanmoins lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de stations de contrôle technique existantes à Maurice, y compris sous forme de consortium.

En réponse à la question supplémentaire de Jacques Edouard sur un éventuel memorandum of understanding entre la NLTA et l'Assemblée régionale de Rodrigues, le ministre a indiqué qu'un tel accord devrait exister et que la question sera réexaminée si nécessaire.