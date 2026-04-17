Soudan: Le Premier Ministre - La conférence de Berlin et ses résultats ne concernent ni le peuple ni le gouvernement du Soudan

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a affirmé que la conférence de Berlin qui se tient ces jours-ci ne concerne en rien le peuple et le gouvernement du Soudan et par conséquent, ses résultats ne les concernent pas non plus.

Lors d'une conférence de presse tenue ce midi à Khartoum, il a précisé que le gouvernement du Soudan n'avait pas été invité à participer à la conférence, soulignant que l'absence du gouvernement constituait une grave erreur de la part des organisateurs et que l'absence du gouvernement annonçait l'échec de la conférence.

Le Premier ministre a souligné que le peuple et le gouvernement du Soudan n'acceptent pas les solutions partielles, faisant allusion à ce propos aux manifestations qui expriment leur rejet des solutions imposées. Il a précisé que si le gouvernement avait été invité, il aurait participé et exposé les faits.

Le professeur Kamel a réaffirmé l'ouverture du gouvernement de l'espoir à tous les efforts menant à la paix, considérant l'année 2026 comme celle de la paix, mais la paix des vainqueurs courageux, acceptée par l'ensemble du peuple du Soudan.

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Il a dit : « Nous poursuivrons les contacts régionaux et internationaux, ainsi qu'avec les Nations Unies et ses agences, et avec tous les acteurs concernés, y compris les États participant à la conférence. »