Soudan: Réunion du Conseil des ministres examine la situation économique

Le Conseil des ministres s'est réuni cet après-midi à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, Dr Kamil Idris.

Le sous-secrétaire à la Culture, à l'Information et au Tourisme, le Dr Graham Abdel Qader, a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion avait souligné l'importance de la coordination entre le ministère de la Culture et de l'Information et les autres ministères concernant les conférences de presse ministérielles. Ces conférences devraient être organisées régulièrement afin d'informer les citoyens des actions du gouvernement dans les divers domaines.

Dr Graham a également indiqué que la réunion avait insisté sur la nécessité de revitaliser et de développer les activités culturelles et de relever les défis auxquels sont confrontées les institutions culturelles, afin de sensibiliser le public et de fournir des services culturels aux citoyens.

Le sous-secrétaire au ministère de la Culture et de l'Information a précisé que les ministres des Finances et de l'Énergie, ainsi que le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avaient été informés de la situation dans le conflit israélo-iranien.

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La réunion a également porté sur les efforts déployés par le ministère des Finances concernant la situation économique du pays, l'état des approvisionnements en électricité et en carburant, ainsi que sur les mesures prises en matière de fourniture d'électricité.

Il a souligné que les participants étaient rassurés par les dispositions mises en place pour faire face à toute évolution potentielle.