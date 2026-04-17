Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), en collaboration avec l'ONG-3D, a organisé hier, jeudi 16 avril, une session de renforcement de capacités destinée aux députés membres de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, dans le cadre du programme « Suxxali sunu démocratie », visant à consolider les pratiques démocratiques.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l'ONG 3D, et non moins membre du Collectif des organisations de la société civile (COSCE) a salué la collaboration dynamique entre les acteurs institutionnels et la société civile. Celle-ci traduit, selon lui, une conviction forte : la qualité de notre démocratie repose sur la complémentarité des rôles, le dialogue permanent et la confiance entre les institutions et les citoyens.

Dans un contexte marqué par un renouvellement important du parlement, cette nouvelle configuration appelle selon le Directeur de l'ONG 3D, "un accompagnement renforcé, non pas pour se substituer à la légitimité des élus mais pour contribuer à consolider leurs capacités techniques et institutionnelles."

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Perçu comme essentiel, le renforcement des députés permet notamment de réduire l'asymétrie de compétences entre le pouvoir législatif et l'exécutif, condition indispensable pour un meilleur équilibre institutionnel et un contrôle parlementaire plus effectif", a souligné M. Cissé.

A son avis, " un parlement fort, c'est d'abord des députés bien outillés, capables de légiférer avec rigueur, de contrôler efficacement l'action gouvernementale et de porter les aspirations des citoyens."

A cet effet, il a affirmé l'engagement de la société civile à se tenir aux côtés des députés dans cet effort, non pas un contre-pouvoir mais un partenaire exigeant, engagé pour la transparence, la redevabilité et la qualité de la norme juridique.

Partenaire dans ce programme Suxxali Sunu Démocratie porté par le COSCE, l'ambassadrice du Royaume Uni au Sénégal et en Guinée, Carine Robarts qui considère le contexte actuel au Sénégal comme porteur d'opportunités avec le renouvellement de l'Assemblée nationale dans un contexte d'attentes élevées, souligne qu'une telle dynamique appelle au renforcement des institutions. Au coeur de cet équilibre, « la commission des lois joue un rôle fondamental dans la qualité de la production législative, dans le contrôle de l'action gouvernementale et dans la protection des lois et des libertés » a-t-elle mentionné.

Mme Carine Robarts estime que face à « un environnement institutionnel de plus en plus complexe, il est essentiel que les parlementaires disposent de compétences techniques, des outils juridiques et des mécanismes de contrôles efficaces. » Car, « Soutenir les parlementaires n'est pas un exercice technique, c'est un investissement dans l'avenir », affirme-t-elle.

Présidant la cérémonie d'ouverture, Mme la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Faye, a salué à sa juste valeur l'initiative qui d'après elle, au-delà d'outiller les parlementaires, intervient dans un contexte marque par des exigences accrues en matière de gouvernance normative, de performance de l'action publique et de consolidation de l'Etat de droit. »

Elle converge parfaitement, selon elle avec « la vision dégagée par son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et mis en oeuvre par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre... »

Organisé sur deux jours, cet atelier aborde des thématiques essentielles notamment le processus législatif, la technique juridique, le contrôle parlementaire ainsi que les enjeux liés à la justice et aux libertés publiques.

Ces deux jours de formation s'inscrivent selon le président de la Commission des lois, de la décentralisation et du travail, Me Abdoulaye Tall, « dans une dynamique institutionnelle d'ensemble : celle d'une Assemblée nationale qui se forme en profondeur, qui se dote d'outils modernes et qui réaffirme sa vocation de contre-pouvoir démocratique. »