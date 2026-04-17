Sénégal: Du principe constitutionnel au réel - La souveraineté, mythe intact ou pouvoir éclaté ?

Concept à la fois fondateur et insaisissable, la souveraineté a été l'axe du débat organisé hier par AfricaJom Center, dans un contexte de recomposition des rapports de pouvoir à l'échelle nationale, régionale et internationale.

Héritée d'une tradition philosophique exigeante, elle se trouve confrontée aux changements d'un monde caractérisé par l'interdépendance des économies, la circulation accélérée de l'information et la montée en puissance d'acteurs transnationaux. À la fois revendiquée, redéfinie et parfois instrumentalisée, la souveraineté oscille entre ambition politique et contraintes. Sa réactivation contemporaine ne renvoie pas seulement à une volonté d'autonomie, mais engage une réflexion plus profonde sur les conditions réelles de son exercice.

Dans son acception classique, la souveraineté désigne un pouvoir suprême, indivisible, perpétuel et inaliénable. Cette définition, dont la formulation canonique remonte à Jean Bodin, établit la souveraineté comme une autorité qui ne dépend d'aucune autre et qui s'impose à toutes les autres formes de pouvoir. Elle implique la compétence de la compétence, c'est-à-dire la capacité ultime de déterminer les règles du jeu politique et juridique, y compris dans les situations d'exception.

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Cette conception a été prolongée et approfondie par les théoriciens du contrat social. Thomas Hobbes en fait la condition de possibilité de l'ordre politique en soulignant que seule une autorité souveraine peut mettre fin à l'état de nature et garantir la sécurité collective. Jean-Jacques Rousseau introduit une inflexion décisive en mettant la souveraineté dans la volonté générale, posant ainsi les bases d'une distinction entre souveraineté de l'État et souveraineté du peuple.

Au Sénégal, la souveraineté occupe une place centrale dans la hiérarchie des normes et dans l'imaginaire politique. Elle est affirmée dès le préambule de la Constitution comme inaltérable et se trouve consacrée dans les principes relatifs à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Elle irrigue également les orientations actuelles, notamment à travers les référentiels programmatiques qui visent à construire une nation autonome, équitable et prospère. Toutefois, cette affirmation se heurte à une réalité plus complexe, façonnée par l'histoire et par les contraintes contemporaines.

L'expérience de l'esclavage, de la colonisation et des formes renouvelées de dépendance a profondément marqué la perception de la souveraineté sur le continent africain. Elle lui confère une charge symbolique et affective, nourrie par l'idée d'une émancipation inachevée. La souveraineté tend alors à être investie d'une dimension quasi rédemptrice, comme si elle devait incarner une seconde indépendance. Cette représentation, si elle peut constituer un levier de mobilisation politique, comporte également des risques.

Elle peut conduire à une essentialisation du concept et à son instrumentalisation à des fins idéologiques, voire à la dissimulation de pratiques contraires aux principes démocratiques. Dans ce cas, la souveraineté devient un mot d'ordre plus qu'un cadre analytique, un slogan masquant des fragilités internes ou des choix politiques contestables.

La complexité du concept tient également à sa polysémie. La souveraineté ne se réduit pas à une dimension juridique ou institutionnelle. Elle se décline en plusieurs registres qui en traduisent l'extension progressive dans des domaines de plus en plus diversifiés.

Sur le plan interne, elle renvoie à la capacité de l'État à exercer une autorité effective sur son territoire et sa population, à garantir l'ordre public et à assurer la cohésion sociale. Sur le plan externe, elle désigne l'indépendance de l'État dans ses relations internationales, son aptitude à agir sans être soumis à une autorité supérieure. Ces deux dimensions, longtemps pensées comme complémentaires et relativement stabilisées, sont aujourd'hui traversées par des tensions nouvelles.

Cette première partie de la journée a été introduite et animée par M. Alioune Tine, Madame Diakhouma Gassama (Program Officer, Gender Equality and Inclusive) et le professeur Ndèye Astou Ndiaye.

Les communications du Général Makhtar Diop, ancien chef de la Force en attente de la Cedeao, Yaya Niang enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger et le chercheur-enseignant à l'Université Cheikh Anta Dio, ont traité des fondements de la souveraineté et de la souveraineté et de la défense nationale.

La souveraineté sécuritaire constitue l'un des piliers de cette architecture. Elle implique la capacité d'un État à protéger son territoire, à assurer la sécurité de ses citoyens et à faire face aux menaces, qu'elles soient internes ou externes. Cette exigence se traduit par la maîtrise des instruments de défense, la solidité des forces armées et l'efficacité des dispositifs de sécurité intérieure.

Aujourd'hui, avec la montée des risques transnationaux, notamment le terrorisme et les trafics illicites, cette dimension de la souveraineté prend une importance accrue. Toutefois, elle ne peut être pleinement effective sans une articulation avec des formes de coopération internationale. La souveraineté sécuritaire ne s'exerce pas dans l'isolement, mais dans un environnement où les menaces dépassent les frontières et nécessitent des réponses coordonnées.

La souveraineté économique et monétaire est un autre champ. Ce thème a été développé par le professeur Amadou Aly Mbaye, ancien Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop et Monsieur Chérif Salif Sy, Econimiste.

Elle renvoie à la capacité d'un État à définir et à mettre en oeuvre ses politiques économiques en fonction de ses priorités nationales. Elle suppose la maîtrise des ressources, la régulation des marchés et la protection de certains secteurs essentiels. Dans les économies africaines, fortement intégrées dans les circuits mondiaux, cette souveraineté se heurte à des contraintes liées aux dépendances commerciales, aux conditionnalités financières et aux fluctuations des marchés internationaux. Elle ne saurait dès lors être assimilée à une autarcie illusoire. Elle implique plutôt la construction de marges de manoeuvre, la diversification des partenaires et la capacité à négocier des accords équilibrés.

La question monétaire cristallise de manière particulièrement aiguë ces enjeux. La capacité à émettre sa propre monnaie et à définir sa politique monétaire est un attribut classique de la souveraineté. Dans le cas du Sénégal, l'appartenance à une union monétaire soulève des interrogations sur l'autonomie réelle des décisions économiques. Le débat autour du franc CFA illustre cette tension entre stabilité macroéconomique et aspiration à une plus grande maîtrise des instruments monétaires. Les perspectives de réforme ou d'évolution vers une monnaie régionale témoignent d'une volonté de redéfinir les modalités d'exercice de la souveraineté sans compromettre les équilibres existants.

À ces dimensions traditionnelles s'ajoutent désormais des enjeux nouveaux liés à la révolution numérique. C'est ce qu'ont développé Cheikh Fall Président AfrikTivistes et Madame Wedji Kane Dia, Ingénieure, spécialiste en IA. La souveraineté technologique, ou numérique, renvoie à la capacité d'un État à maîtriser ses infrastructures, à protéger ses données et à réguler les flux d'information.

Dans un environnement dominé par de grandes plateformes globales, souvent extérieures aux juridictions nationales, cette question revêt une importance cruciale. La dépendance technologique peut constituer une forme de vulnérabilité comparable à celle qui affecte les domaines économique ou sécuritaire. La souveraineté numérique impose de nouveaux investissements, tant en termes d'infrastructures que de compétences, ainsi qu'un cadre juridique adapté aux mutations du cyberespace.

Ces transformations affectent en profondeur la conception même de la souveraineté. Celle-ci ne peut plus être pensée comme une puissance absolue et unilatérale. Elle s'inscrit dans un système d'interdépendances qui en redéfinit les contours. Les engagements internationaux, les règles du commerce mondial, les dynamiques régionales et l'influence des acteurs privés limitent la marge de manoeuvre des États. La souveraineté subsiste, mais elle se manifeste davantage comme une capacité à arbitrer, à négocier et à influencer que comme un pouvoir de décision autonome et illimité.

Cette évolution a des conséquences sur la souveraineté populaire. Si le principe selon lequel le peuple est la source de toute légitimité demeure affirmé, son exercice effectif est médiatisé par des institutions et soumis à des facteurs extérieurs. Les grandes décisions en matière économique ou monétaire échappent en partie au contrôle direct des citoyens.

Ce décalage entre le principe et la réalité alimente une forme de désenchantement démocratique. Il invite à repenser les modalités de participation et de redevabilité. La souveraineté populaire ne peut se limiter qu'au moment électoral. Elle suppose une implication continue des citoyens dans les processus décisionnels et une transparence dans la conduite des politiques publiques.

À l'échelle régionale, la tension entre souveraineté nationale et intégration communautaire constitue un autre enjeu. Les organisations régionales, telles que la CEDEAO, reposent sur des principes de solidarité et de coordination qui impliquent une certaine limitation des prérogatives nationales. Cette dynamique peut entrer en contradiction avec des revendications d'autonomie renforcée.

Toutefois, l'opposition entre ces deux logiques apparaît en grande partie artificielle. L'intégration régionale peut constituer un levier de souveraineté, en renforçant la capacité collective des États à peser dans les rapports internationaux. Inversement, une souveraineté nationale isolée peut se révéler fragile dans un environnement globalisé. Il s'agit dès lors de trouver des formes d'articulation qui permettent de concilier autonomie et coopération.

Au-delà des contraintes externes, la souveraineté se joue également dans la qualité de la gouvernance interne. Les fragilités institutionnelles, la corruption, les inégalités sociales et les déficits de légitimité constituent des limites majeures à son exercice effectif.

Un État ne peut prétendre à une souveraineté pleine et entière s'il ne parvient pas à instaurer la confiance, à assurer la cohésion sociale et à produire des politiques publiques efficaces. La souveraineté apparaît ainsi comme indissociable de la capacité à gouverner de manière légitime et efficiente. Elle ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, à travers des réformes institutionnelles, des choix stratégiques cohérents et une gestion rigoureuse des ressources.

Dans ce contexte, la souveraineté se présente moins comme un état que comme un processus en constante évolution. Elle ne renvoie plus à une autonomie absolue, mais à une capacité d'action dans un monde d'interdépendances. Elle exige une lucidité accrue sur ses conditions d'exercice et une vigilance face aux usages qui en sont faits dans le débat public. Revendiquer la souveraineté ne suffit pas. Encore faut-il en définir les modalités concrètes, en mesurer les limites et en assumer les exigences.

Au terme de la journée et des débats d'hier, la souveraineté apparaît comme une construction toujours inachevée, tiraillée entre héritage doctrinal et réalités contemporaines. Elle ne se donne plus comme un bloc homogène, mais comme une série de capacités différenciées, inégalement maîtrisées et constamment renégociées.

Ce déplacement discret mais décisif invite à reconsidérer les termes mêmes du débat. Car à mesure que ses dimensions se multiplient et que ses contours se redessinent, une interrogation affleure, presque en filigrane. Ce que l'on continue de nommer souveraineté renvoie-t-il encore à une unité cohérente, ou désigne-t-il désormais un ensemble fragmenté de souverainetés sectorielles, dont l'articulation reste à inventer.