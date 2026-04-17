Sénégal: Exploitation du pétrole et du gaz - Les populations de Ndoffane éclairées sur les opportunités offertes

La commune de Ndoffane, située dans l'arrondissement de Koumbal, dans la région de Kaolack, a récemment accueilli une conférence portant sur les enjeux actuels et futurs de l'industrie pétro-gazière. L'événement a réuni un panel diversifié de participants, comprenant des représentants du gouvernement, tels que l'Adjoint au Sous-Préfet de Koumbal, M. Ndiaye, et l'ancien Ministre Birima Mangara, ainsi que des responsables administratifs, des éducateurs et des membres de la communauté locale.

La conférence a été animée par le professeur et écrivain Amadou Sokhna et a également mobilisé des étudiants, des commerçants ainsi que plusieurs associations féminines. Malick Dramé, consultant en énergie et analyste des hydrocarbures, a partagé sa réflexion au sujet du secteur pétro-gazier à travers son ouvrage intitulé *Le Pétrole et le Monde : dynamiques, enjeux et perspectives d'une ressource stratégique. Selon lui, l'objectif principal de cette publication est d'offrir un outil indispensable pour comprendre et maîtriser les dynamiques de cette industrie.

Il s'agit « d'aider les étudiants, professionnels et citoyens à acquérir des connaissances solides sur le sujet, tout en abordant les multiples défis économiques, climatiques et politiques qu'elle engendre ». Malick Dramé a souligné l'importance d'informer les populations sur ces questions pour éloigner les risques liés à la "malédiction des ressources" souvent induite par la désinformation et transformer ces richesses en véritable bénédiction. Cette transformation pourrait notamment passer par une meilleure employabilité et la structuration des entreprises évoluant dans ce secteur.

Natif de Ndoffane, M. Dramé explique avoir particulièrement tenu à organiser cette conférence pour éclairer ses concitoyens sur les opportunités offertes par cette industrie. Assurant que la présentation de son ouvrage vise à sensibiliser et orienter la population afin qu'elle puisse tirer parti des avantages du secteur tout en étant protégée des effets pervers qui peuvent accompagner l'exploitation des hydrocarbures.

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Le thème central de la conférence, axé sur « la chaîne de valeur de l'industrie pétro-gazière », a suscité un grand intérêt chez les participants. Les échanges ont été riches et diversifiés, donnant lieu à des réflexions approfondies et à une prise de conscience collective. Les autorités présentes ont apporté une contribution significative sur la question, avec notamment des recommandations destinées aux établissements scolaires pour renforcer l'éducation sur ce sujet.

L'Adjoint au Sous-Préfet de Koumbal a salué le choix pertinent du thème et encouragé à multiplier ce type d'initiatives pour les populations locales éloignées. Il a également félicité Malick Dramé pour son ouvrage d'envergure internationale, publié en sept langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais et polonais, par les Éditions Universitaires Européennes.