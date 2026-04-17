Afrique: L'île mise en avant dans la coopération Afrique-France

Le sommet Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance, qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, les 11 et 12 mai, s'annonce comme un rendez-vous diplomatique et économique majeur. Coorganisé par la France et le Kenya, il réunira des chefs d'État, des dirigeants gouvernementaux ainsi que des acteurs du secteur privé afin de renforcer la coopération autour de l'innovation, de la croissance et des enjeux climatiques. Parmi les participants confirmés figurent le président kényan, William Ruto, et le président français, Emmanuel Macron.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a été invité à coprésider la table ronde consacrée à l'économie bleue aux côtés du représentant du Sénégal, ce qui constitue une reconnaissance importante pour Maurice. En tant qu'État insulaire, Maurice sera ainsi en mesure de mettre en lumière son expertise et ses priorités : gestion durable des ressources marines, pêche responsable, développement des énergies marines et protection des écosystèmes côtiers. Cette coprésidence offrira également une tribune pour porter la voix des petits États insulaires, souvent vulnérables face aux changements climatiques et aux pressions exercées sur les océans.

Le programme prévoit une séance plénière réunissant chefs d'État, chefs de gouvernement, et dirigeants d'entreprises africains et français afin de débattre des grands enjeux économiques. Un déjeuner débat sera consacré à la réforme de l'architecture financière internationale, un thème que la France souhaite porter lors du prochain G7. Les discussions aborderont également les questions de sécurité, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui illustre l'ambition du sommet de traiter à la fois des défis économiques et géopolitiques. Quatre tables rondes sectorielles, agriculture, santé, économie bleue, numérique et intelligence artificielle seront organisées, chacune coprésidée par des dirigeants.

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Le rôle attribué à Maurice dans ce dispositif illustre la montée en visibilité du pays sur les questions liées à l'océan et ouvre des perspectives concrètes : par tage d'expertises, partenariats public-privé, projets de recherche et financement de filières durables. À l'issue du sommet, les engagements pris pourraient renforcer les capacités nationales tout en favorisant des initiatives régionales en faveur d'une gestion responsable et innovante des ressources marines.

L'événement, premier sommet France-Afrique organisée dans un pays anglophone, incarne un tournant dans les relations entre le continent africain et la France, et s'inscrit dans une dynamique de partenariats renouvelés.