Congo-Kinshasa: Carburant - Des importateurs rassurent sur la disponibilité des stocks au pays

16 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au sortir d'une réunion avec la ministre d'État en charge des Hydrocarbures, mardi 14 avril à Kinshasa, des importateurs de produits pétroliers ont rassuré sur la disponibilité des stocks en République démocratique du Congo.

Ils ont indiqué que le pays ne court aucun risque de rupture de stock, malgré les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient opposant la coalition israélo-américaine à l'Iran.

Un représentant des importateurs a confirmé que les stocks disponibles, ainsi que les mécanismes d'approvisionnement en place, permettent de garantir la continuité de la distribution sur l'ensemble du territoire national.

« C'est pour rassurer la population que nous continuons à approvisionner le pays en produits pétroliers. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons reçu l'assurance que la structure des prix pourra être revue pour tenir compte de la situation actuelle », a-t-il souligné.

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Cet opérateur pétrolier a également plaidé pour une révision à la hausse de la structure des prix, afin que le prix moyen frontière soit plus confortable pour les sociétés commerciales.

« En tant qu'importateurs de produits raffinés, cela nous rassure quant à la continuité de nos activités. Cela garantit également la stabilité de l'ensemble des opérations », a-t-il soutenur

Pour sa part, la ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola, a annoncé la publication, dans le courant de la semaine, de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers.

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