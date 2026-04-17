Afrique: Kémi Séba - Le niger retire son passeport diplomatique après l'arrestation

Un lâchage diplomatique en moins de 24 heures

Le 15 avril 2025, Kémi Séba est interpellé à Pretoria. Moins de 24 heures plus tard, Niamey lui retire son passeport diplomatique nigérien. Un retournement brutal pour celui qui incarnait le rapprochement entre les juntes sahéliennes et le mouvement panafricaniste.

Arrestation à Pretoria, extradition vers Cotonou

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Capo Chichi, a été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre le Mozambique depuis l'Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines l'ont immédiatement placé sous mandat de dépôt. Une audience d'extradition est fixée au 20 avril. Une délégation béninoise est attendue à Pretoria pour suivre la procédure.

Le militant avait explicitement exprimé le souhait d'être transféré vers le Niger plutôt que vers le Bénin, pays dont il est originaire et où des charges pèsent contre lui. Ce voeu restera sans suite.

Pourquoi Niamey coupe les ponts

La décision nigérienne a été notifiée aux autorités sud-africaines peu après l'interpellation. Sa rapidité exclut toute improvisation. Le passeport diplomatique accordé par les autorités de transition nigériennes constituait pour Kémi Séba un bouclier juridique de premier ordre une protection relative face aux procédures d'extradition internationales.

En le retirant, Niamey envoie un signal clair : l'activiste ne bénéficie plus de la couverture de l'État nigérien. Les raisons officielles de ce revirement restent inexpliquées. Mais la simultanéité avec l'arrestation suggère soit une pression diplomatique extérieure de Pretoria ou de Cotonou soit un calcul politique interne au sein de la junte.

La mécanique d'un retournement

Le passeport diplomatique n'est pas un simple document de voyage. Il signale une relation d'État à individu. Kémi Séba s'était affiché à plusieurs reprises aux côtés des autorités nigériennes, participant à leur légitimation sur la scène panafricaine. Ce capital symbolique s'effondre en moins d'une journée.

L'extradition vers le Bénin suit désormais son cours normal, sans obstacle diplomatique nigérien. La procédure sud-africaine, encadrée par le droit international, rend improbable tout blocage de dernière minute.

Enjeux immédiats et fractures durables

À court terme, l'audience du 20 avril déterminera si Kémi Séba est remis aux autorités béninoises. Son transfert marquerait une victoire diplomatique pour Cotonou, qui cherche à juger l'activiste sur son territoire.

À moyen terme, cette affaire révèle la fragilité des alliances entre les juntes sahéliennes et les figures du panafricanisme militant. Ces régimes instrumentalisent la rhétorique anti-occidentale sans pour autant s'engager inconditionnellement envers leurs alliés symboliques. Kémi Séba en fait l'expérience directe.

Sur le long terme, la question de la souveraineté diplomatique des États de transition et de leur capacité à protéger des individus contre des procédures d'extradition se pose avec acuité. Le précédent nigérien pourrait dissuader d'autres dissidents de chercher refuge sous la protection de ces régimes.

Une alliance désormais à sens unique ?

L'affaire Kémi Séba pose une question que les mouvements panafricanistes ne peuvent esquiver : jusqu'où les juntes sahéliennes soutiennent-elles réellement leurs alliés idéologiques lorsque la pression internationale se fait sentir ? La réponse nigérienne, brutale et immédiate, invite à reconsidérer la nature de ces solidarités affichées.