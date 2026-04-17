Soudan: Le Premier ministre s'informe de l'avancement des travaux du Comité de l'espoir pour le retour volontaire

16 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris s'est informé de l'avancement des travaux du Comité de l'espoir pour le retour volontaire, ainsi que des efforts déployés récemment, notamment le rapatriement de nombreux détenus, d'étudiants ayant passé les examens du certificat secondaire, ainsi que de familles, de malades et de personnes âgées.

Lors de sa rencontre à Khartoum avec le président du comité, Mohamed Wada, ce dernier a indiqué que le plan de la prochaine phase vise le retour d'environ 100 000 citoyens en trois mois, via le transport terrestre depuis Le Caire vers Khartoum.

Il a précisé que le retour volontaire est gratuit, financé par l'État avec le soutien d'hommes d'affaires, et a annoncé la mise en place de comités d'accueil dans les États de Khartoum, de la mer Rouge et d'Alshamalya.

La prochaine étape prévoit également le rapatriement d'environ 3 000 personnes vulnérables, dont des personnes âgées, des malades et des femmes enceintes.

Le président du comité a salué l'engagement du Premier ministre sur le terrain pour faciliter le retour des citoyens, ainsi que la coopération de la République arabe d'Égypte.

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