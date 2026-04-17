Soudan: Le Premier ministre souligne le rôle clé du secteur privé dans la relance économique

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a souligné le rôle essentiel et stratégique du secteur privé dans la promotion du développement économique au Soudan.

Cela a été tenus lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des exportations de l'Union des chambres de commerce soudanaises, Dr. Wajdi Mirghani Mahjoub.

Dans une déclaration à la presse, ce dernier a indiqué que la réunion a porté sur le renforcement du rôle du secteur privé dans l'augmentation de la production et de la productivité, ainsi que sur le soutien à l'économie nationale. Il a également évoqué la vision du secteur privé pour le développement des exportations, mettant en avant les importantes ressources naturelles du Soudan, tout en abordant les principaux défis du secteur.

Les deux parties ont convenu d'élaborer un plan visant à développer et promouvoir les exportations soudanaises à l'international, avec un accent sur la mobilisation de financements internes via un fonds de développement pour soutenir les projets proposés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr. Wajdi Mirghani a en outre confirmé qu'il a été convenu d'organiser une rencontre conjointe entre les secteurs public et privé afin de renforcer la coordination et la coopération, réaffirmant leur pleine disposition à contribuer aux efforts de reconstruction et à la relance économique du pays.