Soudan: Le Conseil du Réveil révolutionnaire rejette la conférence de Berlin et affirme son soutien aux solutions nationale

Le Conseil du Réveil Révolutionnaire soudanais a annoncé son rejet catégorique et sa ferme condamnation de la conférence prévue le 15 avril courant dans la capitale allemande Berlin, consacrée à la question soudanaise sans la participation du gouvernement du Soudan.

Dans un communiqué publié mardi, le Conseil a affirmé que les invitations à cette conférence ont été adressées de manière sélective et provocatrice, sous l'impulsion de parties soutenant les Forces de Soutien Rapide (FSR), tout en excluant les instances officielles représentant le Soudan et son peuple, qualifiant cela de totalement inacceptable.

Le communiqué, signé par le porte-parole officiel du Conseil, professeur Ahmed Mohamed Abkar, a souligné que tout processus politique crédible doit commencer du Soudan, avec la participation de toutes les forces nationales sans exclusion, loin de toute pression extérieure ou tutelle internationale.

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Le Conseil a également réitéré son attachement à la vision du gouvernement soudanais pour résoudre la crise, présentée par le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah Al-Burhan, devant l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que par le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, devant le Conseil de sécurité, en tant que cadre national reflétant les priorités de l'État et préservant sa souveraineté.

Enfin, le Conseil a appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté du Soudan et à cesser de soutenir toute voie parallèle susceptible d'affaiblir le front intérieur et de prolonger le conflit, affirmant son engagement à oeuvrer avec toutes les parties nationales pour parvenir à la paix, à la stabilité et à une transition démocratique à travers un dialogue soudano-soudanais.