Madagascar: Andravoahangy - Un couple vole neuf cents euros

Un couple est actuellement placé en détention préventive à Antanimora après avoir été arrêté pour vol de numéraire chez son patron. Les faits remontent au 10 avril, lorsqu'un plaignant, habitant à Andravoahangy, s'est présenté à la brigade de Tanà-ville pour dénoncer la disparition de 900 euros. L'argent avait été soustrait alors qu'il résidait temporairement chez sa soeur, à Tsiadana, afin de s'occuper de leur mère malade.

L'enquête a permis d'identifier les deux suspects. La femme a reconnu avoir pris l'argent dans la chambre de la victime, d'abord 100 euros échangés par son mari, puis 800 euros supplémentaires dissimulés dans un sac banane. Son époux a confirmé avoir reçu la totalité de la somme et indiqué l'endroit où il l'avait cachée, ce qui a permis aux forces de l'ordre de récupérer l'argent avant qu'il ne soit converti.

La somme a été intégralement restituée à son propriétaire. Le plaignant a également signalé avoir déjà été victime d'un précédent vol portant sur 1,6 million d'ariary, qu'il soupçonne d'avoir été commis par les mêmes individus. Le couple a été présenté au parquet le 14 avril.