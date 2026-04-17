Madagascar: CCI IVATO - Mandresy Jboys ressuscite Michael Jackson

Dès les premières notes, c'est toute la magie d'une légende qui s'apprête à renaître sur scène. Le 26 avril à 15 heures, le CCI Ivato vibrera au rythme de « MJ the Legend Show », un hommage d'envergure dédié à Michael Jackson, porté par Mandresy Jboys, reconnu pour sa capacité saisissante à incarner l'icône mondiale à travers la voix, la danse et la présence scénique.

Pensé comme une véritable immersion dans l'univers du « King of Pop », le spectacle s'annonce riche et complet. Mandresy Jboys entend recréer fidèlement les performances mythiques de l'artiste, en s'inspirant des vidéos emblématiques qui ont marqué sa carrière. Au programme : musique, chorégraphies minutieusement travaillées, effets spéciaux et mise en scène soignée, dans l'objectif de restituer au plus près l'énergie des concerts originaux. Le show sera structuré en deux parties, avec une première séquence centrée sur les invités, avant une seconde dominée par la performance de Mandresy lui-même.

Pour enrichir cette soirée, plusieurs artistes monteront sur scène aux côtés de la tête d'affiche, notamment Rolf Raza, Jimmy Harison et Erica Durock. Chacun interprétera deux titres du répertoire de Michael Jackson, en solo ou en collaboration. Tous partagent un point commun : une admiration profonde pour l'artiste, qui nourrit leur engagement dans ce projet. Rolf, également bassiste et choriste lors du spectacle, souligne d'ailleurs la cohérence artistique de cette collaboration, née d'expériences communes sur scène lors de cabarets.

L'événement s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par la sortie mondiale du biopic consacré à Michael Jackson, prévue le 24 avril. Une proximité de dates qui renforce la portée symbolique du concert. « Ce show est organisé dans le cadre de la sortie du biopic de Michael Jackson. Les artistes invités ont été choisis spécialement parce qu'ils sont aussi des fans de Michael Jackson. Et puis, cela fait longtemps que j'ai le désir de partager la scène avec eux», confie Mandresy Jboys.

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Au-delà de l'hommage, ce spectacle revêt également une dimension artistique et nationale. L'ambition est de mettre en lumière le talent malgache à travers une production de grande ampleur, qui sera captée en image et en son. Danseurs, musiciens, choristes et membres du groupe Jboys seront mobilisés pour offrir une performance complète et aboutie. Pour Rolf, qui se dit admirateur de Michael Jackson depuis 1983 et l'avoir vu sur scène lors de la tournée « Bad » en 1988 en France, Mandresy Jboys se distingue nettement : une interprétation qu'il qualifie de particulièrement convaincante, tant sur le plan vocal, physique que chorégraphique.