Ile Maurice: Quel espace pour un nouveau parti

Critique récurrent du système électoral mauricien et des partis dominés par des logiques familiales, notre journal, avouons-le, défend une lecture exigeante de la démocratie : sans renouvellement interne, sans transparence et sans pluralisme réel, les formations politiques se vident de leur substance. Souvent, dans nos prises de position, nous nous focalisons sur un double verrou. D'un côté, un système électoral qui cristallise les rapports de force et incite à des alliances larges, souvent opportunistes, au détriment de l'émergence de nouvelles offres politiques.

De l'autre, des partis devenus des appareils électoraux centrés sur des figures dominantes, où la loyauté prime sur le débat. Le MMM, longtemps perçu comme une école de militantisme et de contestation, n'échappe pas à cette mutation.

Au coeur de cette critique, une idée : les partis ont progressivement abandonné leur fonction première - transformer les aspirations citoyennes en projets politiques - pour se concentrer sur la conquête et la conservation du pouvoir. Cette dérive s'inscrit dans un phénomène plus large où le leadership individuel supplante les dynamiques collectives. Les structures internes s'effacent, les débats se raréfient et la décision politique se concentre.

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Or, historiquement, les partis jouent un rôle irremplaçable : ils organisent la compétition électorale, structurent le Parlement, forment les élites et socialisent les citoyens à la vie publique. Ils sont, pour reprendre une formule classique, les «canaux» par lesquels s'exprime le suffrage. Mais lorsque ces canaux se rigidifient ou se privatisent, la démocratie elle-même se fragilise.

Chez nous, cette fragilisation est visible. La succession de crises politiques, les tensions internes aux coalitions et les ruptures spectaculaires au sommet de l'État alimentent une défiance diffuse. Le récent «divorce» au sein d'un gouvernement pourtant élu avec une majorité écrasante a agi comme un révélateur. Pour une partie de l'électorat, il ne s'agit plus d'accidents politiques, mais d'un mode de fonctionnement récurrent.

Ce désenchantement s'accompagne d'une transformation sociologique. Les électeurs mauriciens, plus éduqués, plus exposés aux standards internationaux et plus connectés, tolèrent de moins en moins les logiques de clans, les successions dynastiques et les arrangements opaques. Ils n'ont pas renoncé à la politique, mais ils ont cessé de croire aveuglément aux partis tels qu'ils existent.

Dès lors, lancer un parti politique en 2026 ne peut plus relever des recettes du passé. La simple agrégation de notables ou la mobilisation autour d'un leader charismatique ne suffisent plus. Un nouveau parti doit, au moins, répondre à une triple exigence.

La première demeure institutionnelle : introduire une démocratie interne réelle. Cela suppose des mécanismes clairs de sélection des candidats, une limitation des mandats, une transparence du financement et une capacité à organiser le débat en interne. Sans cela, toute promesse de rupture apparaît immédiatement suspecte.

La deuxième est programmatique : proposer une vision cohérente et opérationnelle. Les électeurs attendent des réponses concrètes sur le coût de la vie, l'emploi, la transition énergétique, la réforme des institutions ou encore la qualité des services publics. Le temps des slogans généraux est révolu ; place à la crédibilité et à la précision.

La troisième est générationnelle et culturelle : incarner une nouvelle manière de faire de la politique. Cela implique une communication plus directe, une écoute réelle des citoyens et une capacité à reconnaître les erreurs. En somme, passer d'une politique de domination à une politique de responsabilité.

Dans ce paysage en mutation, le cas du MMM reste emblématique, même si la force de frappe du parti n'est plus qu'un quart de ce qu'elle était dans les années 1970-1990. Alors que Paul Bérenger, 81 ans, tourne la page mauve après un demi-siècle d'engagement quotidien, sans relâche, une interrogation majeure se pose : un parti peut-il se réinventer sans se renier ? Et surtout, peut-il rompre avec les logiques qu'il a lui-même contribué à installer ? Au fond, la question dépasse les partis eux-mêmes.

Elle touche à la nature du contrat démocratique. Les Mauriciens ne demandent pas la disparition des partis - ils en reconnaissent la nécessité - mais leur transformation. Ils veulent des structures qui représentent, qui expliquent, qui rendent des comptes.

Entre abstention silencieuse et colère contenue, un espace politique s'ouvre. Mais cet espace est exigeant. Il ne récompense plus les promesses vagues ni les patronymes recyclés. Il attend une offre politique à la hauteur d'une société en transition.

Dans cette équation incertaine, une évidence s'impose : la démocratie mauricienne entre dans une phase de décomposition-recomposition. Et, comme souvent dans l'histoire politique, ce ne sont pas les plus anciens qui survivront, mais les plus capables de se transformer.

On pourrait croire que le débat a changé. Que le pays a grandi. Que les illusions d'hier ont été remplacées par des choix clairs, assumés, responsables. Il n'en est rien.

Comme en 1965, les partis occupent l'espace avec des oppositions spectaculaires - aujourd'hui réformes contre statu quo, hier indépendance contre association - mais évitent soigneusement le coeur du problème : la mécanique du pouvoir elle-même. Ce qui se joue n'est pas tant ce que l'on promet, mais comment on y accède.

Car derrière les discours, une constante demeure : l'opacité. Qui finance les partis ? À quelles conditions ? Avec quelles contreparties implicites ou explicites ? Sur ces questions essentielles, le silence est assourdissant. Les campagnes coûtent de plus en plus cher, les moyens se déploient avec une efficacité redoutable, mais les sources restent dans l'ombre. Et dans cette zone grise prospèrent les influences, les dépendances, les renoncements futurs.

À chaque cycle électoral, la promesse revient - presque rituelle - d'une réforme du financement politique, d'un encadrement strict des dépenses, d'une transparence enfin assumée. À chaque fois, elle disparaît une fois les urnes refermées. Comme si la victoire rendait soudain inutile ce qui, la veille encore, était présenté comme indispensable à la démocratie.

Il en va de même pour la réforme électorale. Tout le monde en parle. Personne ne tranche. Parce qu'au fond, le système actuel, avec ses distorsions et ses injustices, reste fonctionnel pour ceux qui en bénéficient.

Alors oui, il faut que cela change. Mais cela ne changera pas tant que l'on refusera de regarder cette vérité en face : ce n'est pas seulement le programme qu'il faut réformer ; c'est le système qui produit les gagnants. Tant que l'argent restera caché et les règles biaisées, l'électeur, lui, restera - comme hier - le «boeuf» des partis.