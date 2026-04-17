Ile Maurice: Vijay Ramrad succombe à ses blessures, sa famille réclame justice

Après plusieurs jours d'hospitalisation, Vijay Ramrad, 56 ans, (photo) a rendu l'âme le mercredi, au service des soins intensifs de l'hôpital SAJ, à Constance, Flacq. Il avait été sauvagement agressé à son domicile, à Grand-Gaube, le 26 mars dernier.

La police était intervenue le soir des faits après un signalement pour agression grave. Transporté d'urgence à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, dans un état critique, le quinquagénaire avait obtenu sa décharge le 5 avril. Mais il devait être admis à nouveau, le 11 avril, cette fois à l'hôpital SAJ, son état s'étant détérioré.

Dans une déposition consignée à l'hôpital, la victime avait déclaré avoir été attaquée par cinq individus - trois hommes et deux femmes - sans pouvoir les identifier. Il aurait notamment été frappé à la tête avec une chaise et avait perdu connaissance. C'est le témoignage de son épouse qui viendra donner une dimension particulièrement poignante à ce drame.

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Encore sous le choc, elle raconte la scène avec émotion. «Zour agresion mo misie ti pe dormi. Zot ti arme. Sink dimounn inn vini, trwa misie ek de madam, zot inn komans bat li. Zot in pran enn sez zot in pil lor so latet. Enn ladan inn pran enn cutter, li ti pe koup koup li partou, inn pik li dan so vant. Kan monn komans kriye, zot inn menas mwa, zot ti pe dir zot pou touf mwa, zot pou touy mwa.» Elle explique avoir fui pour chercher de l'aide chez un voisin avant d'alerter la police.

Entre-temps, les agresseurs avaient déjà pris la fuite, laissant la victime dans une mare de sang. Elle affirme cependant qu'elle a pu identifier un des agresseurs, qui serait la fille d'une collègue de son époux. Selon ses dires, les assaillants auraient affirmé être à la recherche de la mère de son époux, avant d'alléguer que ce dernier leur devait une somme de Rs 300000. Une version fermement contestée par la famille. «Nou pa kone ki vre ki manti. Nou pann trouv okenn kas ek okenn kas pann rant dan lakaz», affirme la fille de la victime.

Celle-ci revient également sur les derniers moments de son père. «Kan nou'nn amenn li lopital, linn rant dan ICU. So leta ti grav. Dokter inn dir ki disan inn fane dan so latet», explique-t-elle, encore choquée.

Aujourd'hui, la famille réclame justice et des réponses. «Bann-la inn vini pou touy li mem, me ziska ler nou pa kone pou ki rezon. Mo papa inn mor ar sa bate la. Lanket bizin fer ek koupab bizin peye», lâche la fille. Le corps de Vijay Ramrad a été transporté à la morgue pour l'autopsie. Une enquête a été ouverte par la CID afin de faire toute la lumière sur cette agression mortelle et en identifier les auteurs.