Madagascar: Atsimo Andrefana - Une stèle marque la solidarité des journalistes

Le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, a déclaré que l'association des journalistes de la région Atsimo Andrefana (FMGFA) est l'une des associations de journalistes, « sinon la seule à être très dynamique et très solidaire ». C'était hier jeudi, lors de l'inauguration d'une stèle conçue par l'association des journalistes de la région Atsimo Andrefana, sise à l'avenue Monja Jaona à Toliara, faisant pile face à la direction régionale de la Communication et de la Culture Atsimo Andrefana. Une stèle de 1,50 m x 1 m en béton avec les mentions : « Association des journalistes de la région Atsimo Andrefana », un logo et la mention « Pour une presse libre, responsable et unie dans la région Atsimo Andrefana ».

« Vous êtes reconnus comme des journalistes solidaires. Vous savez parfois mettre votre ligne éditoriale au second plan pour une bonne cause, tout en plaçant toujours l'éthique et la déontologie au premier rang. Vous êtes très soudés, vous ne cédez pas aux pressions politiques et vous êtes toujours prêts à venir en aide à l'un des vôtres en cas de difficulté », a reconnu le ministre.

« C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons érigé cette stèle. C'est pour marquer notre solidarité infaillible depuis 18 ans déjà », a précisé le président de l'association des journalistes de la région Atsimo Andrefana, John Henri Randrianalisoa.

L'association regroupe près de soixante-dix journalistes et animateurs issus des neuf districts de la région Atsimo Andrefana. Elle se prépare à participer à la journée du 3 mai, organisée pour la zone Sud à Mananjary, dans la région Vatovavy. Cette célébration régionale avait d'ailleurs été initiée en 2022 par l'association des journalistes de la région Atsimo-Andrefana (FMGFA).

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Le ministre a promis de soutenir les journalistes, tout en affirmant avoir conservé sa passion pour le métier malgré ses nouvelles fonctions.