Angola: Le pays considère la mission Artemis II comme historique

Luanda — L'Angola a qualifié dimanche la mission Artemis II d'historique, un pas de géant dans l'exploration spatiale et sur la voie du retour de l'humanité sur la Lune.

Après dix jours passés dans l'espace, les quatre astronautes de la mission Artemis II, qui ont survolé la face cachée de notre satellite naturel, sont revenus samedi en amerrissant dans l'océan Pacifique.

Un communiqué de presse, transmis à l'ANGOP par le Bureau national de gestion du programme spatial, indique que le succès de la mission renforce les projets angolais et « ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes ».

À cet égard, le document souligne que le projet ouvre des opportunités directes de travail et de collaboration avec certaines des plus grandes agences spatiales mondiales, notamment la NASA et ses partenaires, dans le cadre de programmes liés à l'exploration lunaire.

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Ce succès spatial permet également de participer à des projets concrets et appliqués, allant des communications par satellite et du traitement des données aux solutions technologiques basées sur l'infrastructure spatiale.

Cela permet également l'intégration d'équipes techniques angolaises dans des initiatives internationales, favorisant l'acquisition d'une expérience concrète dans des projets d'envergure, ainsi que le développement de solutions locales à impact mondial, et l'utilisation des connaissances acquises pour relever les défis nationaux.

« La création de centres d'innovation et de pôles technologiques, axés sur les applications spatiales et les opportunités offertes aux jeunes ingénieurs et aux startups, qui auront accès à des projets concrets et non plus seulement théoriques », constituent d'autres atouts pour le pays.

Par ailleurs, il rappelle que le lancement du vaisseau spatial, le 1er avril, depuis le Centre spatial Kennedy aux États-Unis, a été accompagné par une délégation angolaise conduite par le directeur général du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), Zolana João.

Selon la note, en tant que signataire des « Accords Artemis », l'Angola fait partie d'un groupe de pays engagés en faveur d'une utilisation pacifique, durable et collaborative de l'espace, et joue un rôle actif dans les discussions qui façonnent la nouvelle économie lunaire et la gouvernance mondiale du secteur.

Il souligne que la présence et la participation active de l'Angola réaffirment l'engagement de l'Exécutif à positionner le pays comme un acteur incontournable de l'économie spatiale mondiale.

Après avoir atteint les objectifs de sa mission, notamment son survol de la Lune, la capsule Orion est revenue sur Terre le 10 avril 2026, réussissant sa rentrée atmosphérique en toute sécurité.

Cette étape importante confirme les progrès technologiques et la coopération internationale au sein du programme Artemis, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune et à préparer les futures missions vers Mars, dont la mission Artemis III.

GIZ/VIC/SB