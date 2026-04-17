Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la distinction des lauréats de la 2e édition du Prix pour le chercheur innovant

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ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message à l'occasion de la distinction des lauréats du Prix du président de la République pour le chercheur innovant, dans sa 2e édition, coïncidant avec la célébration de la Journée du Savoir, lu en son nom par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur le plus noble des Messagers,

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Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les cadres, représentants des différents secteurs ministériels,

Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements universitaires et de recherche,

Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises économiques,

Mesdames et Messieurs les enseignants et chercheurs,

Mes filles et mes fils étudiants,

Mesdames et Messieurs les représentants des médias,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous,

J'ai l'honneur de vous lire le message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la distinction d'une élite de chercheurs innovants, lauréats du Prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa deuxième édition, en cette occasion nationale, hautement significative, qui confirme sans équivoque que l'Algérie, par une volonté politique claire, a opté pour un choix stratégique, en faisant de la science et de l'innovation le socle de sa souveraineté et le levier central de sa transformation économique.

Mesdames, Messieurs,

Votre réunion aujourd'hui au sein du Pôle scientifique et technologique +Chahid Abdelhafid-Ihaddaden+ de Sidi Abdellah, n'est pas une simple occasion académique, mais l'expression explicite de l'orientation de l'Etat et de la volonté de ses institutions qui oeuvrent avec constance à consolider la place de l'Algérie parmi les pays qui produisent le savoir et ne le consomment pas, et qui maîtrisent la technologie et ne se contentent pas de l'importer.

Cette rencontre coïncide avec la Journée du Savoir, célébrée le 16 avril de chaque année, où nous évoquons avec déférence l'héritage de l'Imam Abdelhamid Ben Badis qui avait pris conscience précocement que la bataille de la libération commence à l'école, et que construire l'Homme est la base solide pour l'édification des Nations.

Le Prix du président de la République pour le chercheur innovant n'est pas une simple distinction, mais un message d'un Etat qui croit en ses compétences et l'incarnation d'une volonté claire de lier la recherche

scientifique au développement économique, à travers le soutien de l'innovation, l'encouragement de l'enregistrement de brevets d'invention, l'accompagnement de la création des start-up et l'instauration d'un écosystème d'incubation permettant au chercheur de transformer son idée en produit portant fièrement le label +Innover en Algérie+.

La distinction, aujourd'hui, de six (6) de nos meilleures compétences nationales, lauréats du Prix du président de la République pour le chercheur innovant, dont trois (3) de la catégorie des enseignants et chercheurs et trois (3) de la catégorie des étudiants, relevant de différents établissements de recherche et universitaires, et innovant dans des domaines stratégiques tels que la santé, l'intelligence artificielle, l'énergie et l'industrie agroalimentaire, n'est pas seulement une reconnaissance de leur excellence individuelle, mais témoigne également du dynamisme du tissu scientifique national et de sa capacité à l'innovation et à la concurrence dans divers secteurs prioritaires.

Cette distinction des meilleurs travaux de nos chercheurs et étudiants incarne aussi une profonde conviction que le savoir est notre bien le plus précieux, et que ceux qui en font leur quête méritent la reconnaissance de la Patrie.

Mesdames, Messieurs,

Outre la symbolique d'un hommage et d'une célébration de l'excellence et du mérite, la cérémonie que nous tenons aujourd'hui se veut également un jalon marquant d'une nouvelle trajectoire pour notre pays, résolument engagé à relever les défis du développement global et durable.

Il va sans dire que le monde est entré aujourd'hui dans une nouvelle ère, où la puissance des Nations se mesure à leur capacité à produire du savoir, à maîtriser la technologie et à valoriser les résultats de la recherche scientifique.

C'est dans cette optique que l'Algérie nouvelle et victorieuse avance avec assurance vers l'instauration d'une gouvernance universitaire moderne, fondée sur l'efficience, la redevabilité, et l'amélioration continue de la qualité de la formation, tout en renforçant l'ouverture aux standards internationaux et l'établissement de partenariats scientifiques qualitatifs, à même de garantir le positionnement de nos universités et de nos laboratoires au sein des espaces académiques et de recherche pionniers.

Dans ce cadre, le Gouvernement a fait de l'appui à la recherche scientifique et à l'innovation un choix souverain irréversible, étant convaincu que l'innovation ne doit pas rester cantonnée dans les laboratoires et les bibliothèques, mais doit plutôt se transformer en valeur ajoutée et en projets concrets, et que l'édification d'une économie forte et diversifiée ne saurait se réaliser que par des cerveaux innovants, des compétences qualifiées et des institutions scientifiques capables de s'adapter aux changements mondiaux et de les mener.

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement algérien a placé la recherche scientifique et l'innovation au centre de ses priorités stratégiques, où les établissements universitaires et les laboratoires de recherche constituent le coeur battant de cette dynamique innovante et de ce fait, nous avons renforcé et continuons de renforcer le financement dédié à la recherche scientifique et aux infrastructures universitaires, et de distinguer nos éminents professeurs et chercheurs et nos étudiants talentueux.

L'excellence que vous avez atteint aujourd'hui est un message de confiance et d'espoir en le présent et en l'avenir de l'Algérie, mais aussi une preuve vivante que l'esprit de l'innovation est enraciné chez nos enseignants, nos chercheurs et nos étudiants. Soyez, donc, à la hauteur des espoirs fondés sur vous et poursuivez sur la voie de l'excellence, armés du savoir, en faisant preuve de sens de responsabilité nationale, et en étant convaincus de votre rôle dans l'édification d'une Algérie forte, productrice et influente.

Au terme de cette importante occasion scientifique, où nous célébrons le savoir et nous honorons une élite des meilleures compétences de l'Algérie, il m'est agréable d'adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréates et aux lauréats de ce prix, tout en vous incitant à être un modèle pour vos pairs, car vous êtes les ambassadeurs du changement et la génération qui bâtit notre nouveau présent et notre avenir radieux.

Vive l'Algérie,

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs."