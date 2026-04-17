Tunisie: Jendouba - Les barrages atteignent leur capacité maximale

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La situation hydrique dans le gouvernorat de Jendouba est désormais jugée rassurante, après les importantes précipitations enregistrées ces dernières semaines, ayant permis à la majorité des barrages de la région d'atteindre leur capacité maximale.

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Jendouba, Lotfi Jammazi, a indiqué, lors de son intervention sur Diwan FM, que le barrage de Beni Mtir a été délesté à plusieurs reprises durant la période récente, en raison de l'afflux important des eaux de pluie.

Il a précisé que la vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, montrant le déclenchement des sirènes d'alerte au barrage de Beni Mtir avant le début de l'opération de délestage, reflète une scène devenue rare ces dernières années.

Selon lui, ce type d'opération n'avait plus été observé depuis longtemps, en raison des épisodes successifs de sécheresse ayant affecté plusieurs régions du pays.

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Lotfi Jammazi a ajouté que ces années de déficit hydrique ont eu des conséquences importantes sur le secteur agricole, notamment à travers la baisse des ressources en eau et le recul de la productivité dans plusieurs zones agricoles.

Il a enfin estimé que l'amélioration actuelle des réserves en eau constitue un signal positif pour l'agriculture et pour la sécurité hydrique dans la région de Jendouba.

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