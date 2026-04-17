Tunisie: Coopération Tuniso/Grecque - Nouveaux horizons entre Tunis et Athènes

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La quatrième session des consultations politiques tuniso-grecques s'est tenue jeudi à Athènes, sous la présidence du directeur général des relations bilatérales avec les pays européens au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ben Khedher, et de son homologue grec, Andreas Friganas, directeur général des affaires politiques au ministère grec des Affaires étrangères.

La réunion a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale et de la développer dans plusieurs domaines, notamment économique, commercial, touristique et culturel, ainsi que dans les secteurs du transport, des énergies renouvelables, de l'investissement et de la migration.

Ces échanges interviennent dans le contexte de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon une source du ministère des Affaires étrangères.

Les deux délégations ont également examiné plusieurs dossiers et projets d'accords à caractère consulaire, convenant d'accélérer le rythme des négociations en vue de leur signature lors des prochaines échéances bilatérales.

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Cette session a, en outre, offert l'occasion d'échanger les points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

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