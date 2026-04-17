Tunisie: Gabès Cinéma Fen 2026 - Une exposition inédite célèbre les costumes du cinéma tunisien

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Dans le cadre de sa 8e édition prévue du 26 avril au 2 mai 2026 dans la villle de Gabès, le festival Gabès Cinéma Fen présentera une exposition inédite intitulée « Costumes en scène : mémoires du cinéma tunisien ».

Conçue par le costumier Salah Barka et son assistante Rim Abbes, cette exposition met à l'honneur le métier de costumier à travers des pièces emblématiques du septième art national.

L'événement se tiendra tout au long du festival, à Dar El Meddeb, un nouvel espace dédié à la mémoire et à la création. Le public pourra y découvrir une sélection de costumes issus de films majeurs tels que Les Silences du Palais de Moufida Tlati (1994) ou Khochkhach (Fleur d'oubli) de Selma Baccar (2006).

L'objectif est de sensibiliser le public à l'importance du costume dans la construction du personnage et l'esthétique du cinéma. Véritables témoins d'une mémoire collective, ces costumes révèlent les identités et les luttes qui ont marqué le cinéma tunisien.

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Dans le cadre de cette exposition, un panel sur le rôle du costumier de cinéma sera également organisé. Gabès Cinéma Fen continue ainsi de valoriser le patrimoine cinématographique tunisien, en renforçant son engagement envers les dialogues artistiques et la préservation de ce patrimoine.

Cette 8e édition célèbre l'image comme un acte de résistance et de résilience. Le cinéma arabe y occupe une place centrale avec une sélection de huit films, dont cinq fictions et trois documentaires.

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