Afrique: L'Espérance arrive en Afrique du Sud avant le choc face à Mamelodi Sundowns

La délégation de l'Espérance Sportive de Tunis est arrivée ce jeudi soir en Afrique du Sud, en prévision de la demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF face à Mamelodi Sundowns.

Le club tunisien avait quitté Tunis mercredi en direction de Dubaï, où l'équipe a passé la nuit avant de reprendre son voyage ce jeudi matin vers Pretoria.

Le représentant tunisien effectuera vendredi une séance d'entraînement sur la pelouse du stade qui accueillera la rencontre, afin de finaliser sa préparation pour cette confrontation décisive.

L'Espérance affrontera Mamelodi Sundowns samedi à partir de 14h00. Les Sang et Or devront renverser la situation après leur défaite au match aller sur le score de 1-0.