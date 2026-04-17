Sénégal: Politiques publiques - Le pays renforce son dispositif en faveur des enfants à besoins spécifiques

Le Sénégal franchit un nouveau cap dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques (EBS). Du 14 au 16 avril, le ministère de la Famille et des Solidarités, à travers la Cellule d'Appui à la Protection de l'Enfance (CAPE), a organisé un atelier national consacré à la formulation et à la validation d'un paquet de services destiné à améliorer leur inclusion dans les politiques publiques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS 2015-2035). Elle a réuni des représentants d'institutions publiques, d'organisations internationales, de structures spécialisées ainsi que des acteurs communautaires et des parents d'enfants concernés. Parmi les participants figuraient notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) et la Direction générale de l'Action sociale (DGAS).

L'objectif de cette rencontre était de définir un cadre structuré et harmonisé de services adaptés aux enfants vivant avec des handicaps physiques, sensoriels, intellectuels ou psychiques, ainsi qu'aux troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme.

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Pendant trois jours, les travaux ont permis d'identifier les services essentiels à mettre en place, de définir des standards minimaux de prise en charge multisectorielle et de proposer des mécanismes garantissant un accès équitable aux services sociaux de base. Les participants ont également examiné les contraintes rencontrées par les structures d'accueil, afin d'adapter les réponses aux réalités du terrain.

Les échanges ont aussi porté sur la clarification des rôles des différents acteurs, le renforcement de la coordination intersectorielle et la recherche de mécanismes de financement et de suivi durables. L'enjeu est de garantir une meilleure cohérence des interventions publiques en faveur des enfants à besoins spécifiques.

Soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre du programme PAPEV II, en partenariat avec l'Agence italienne pour la coopération au développement, l'atelier a adopté une approche participative, intégrant les expériences des familles et des structures d'accueil.

À l'issue des travaux, un document consensuel validant le paquet de services a été adopté, accompagné d'une note technique destinée à faciliter son intégration dans les politiques sectorielles et dans la SNPS.

Représentant le ministre, la conseillère technique Astou Fall a réaffirmé la volonté des autorités de promouvoir une société inclusive, où chaque enfant bénéficie d'une prise en charge adaptée et d'un accès équitable aux services sociaux de base.

Elle a salué l'implication des différents acteurs institutionnels et des structures d'accueil, estimant que cette dynamique collective constitue un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des politiques publiques.

Les parents d'enfants à besoins spécifiques ont également été félicités pour leur engagement quotidien, jugé indispensable dans le processus d'accompagnement et d'inclusion.