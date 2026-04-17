Afrique: Tunisie/Roumanie - Appel à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone

Les membres de la section tunisienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ont tenu, jeudi, au Palais du Bardo, une séance de travail avec le représentant personnel du président de la Roumanie auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie, Ciprian Mihali, en présence de l'ambassadeur de Roumanie à Tunis.

Ils ont souligné l'importance que la Tunisie accorde à son appartenance à l'espace francophone et son attachement aux principes fondés sur la diversité culturelle et civilisationnelle qui le caractérisent.

Cités dans un communiqué de l'Assemblée des représentants du peuple, ils ont mis en avant leur engagement constant à dynamiser leur participation dans cet espace, compte tenu au rôle confié aux parlementaires dans ce domaine.

Dans ce contexte, les députés ont insisté sur l'impératif de faire preuve de solidarité face aux mutations mondiales accélérées et aux défis croissants qu'elles engendrent, appelant à davantage de coordination des efforts et à renforcer l'action commune entre les différents acteurs de l'espace francophone.

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De son côté, le représentant personnel du président roumain auprès de l'OIF s'est félicité de la solidité des relations entre la Tunisie et la Roumanie ainsi que les liens de proximité entre les deux pays.

Il a fait part de la volonté de son pays au renforcer la coopération avec la Tunisie, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes d'échange.

Par ailleurs, il a évoqué les transformations rapides que connaît le monde et la nécessité accrue de développer les mécanismes de coordination, mettant en avant la volonté de la Roumanie de renforcer son action conjointe avec les pays francophones.

Il a, à cet égard, énuméré les initiatives et efforts déployés par son pays pour assurer une présence active au sein de l'OIF et jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la culture francophone et le rapprochement entre les peuples.

Par ailleurs, il a insisté sur l'importance de promouvoir la francophonie économique et de valoriser son rôle en tant qu'espace de coopération et de développement partagé entre les États membres.

Les entretiens ont également permis de passer en revue les relations de coopération distinguées entre la Tunisie et la Roumanie et la volonté commune de les renforcer à tous les niveaux, notamment dans le domaine parlementaire, selon la même source.

Les deux parties ont en outre souligné l'importance de consolider l'action commune au sein de l'espace francophone, réaffirmant leur attachement aux valeurs de la francophonie liées à la promotion de la démocratie et de la solidarité internationale en faveur du développement durable.

Elles ont enfin mis en avant la nécessité d'intensifier les efforts visant à renforcer le rôle de la francophonie en tant qu'espace de dialogue, de communication et de rapprochement entre les peuples.