Tunisie: Mission consulaire tunisienne à Trente pour rapprocher les services aux expatriés

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Consulat général de Tunisie à Milan a annoncé qu'une mission consulaire se rendra dimanche 19 avril 2026 à Trente, de 10h00 à 14h00, pour recevoir les demandes d'établissement et de renouvellement de passeports, ainsi que pour fournir divers services administratifs.

Selon un communiqué publié jeudi, les prestations proposées incluent notamment la légalisation de signatures, la délivrance de copies conformes, les services d'état civil, ainsi que l'émission et le renouvellement des cartes consulaires.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à rapprocher les services consulaires et sociaux des ressortissants tunisiens, à travers un contact direct avec les membres de la communauté établie à l'étranger.

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