Afrique: ONU - La Tunisie réaffirme sa solidarité avec les pays arabes et appelle au respect du droit international

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à New York, Nabil Ammar, a réaffirmé le plein soutien de la Tunisie aux pays du Golfe ainsi qu'à la Jordanie et à l'Irak face à toute menace pesant sur leur sécurité, leur stabilité et leur souveraineté.

S'exprimant jeudi lors d'une séance de l'Assemblée générale consacrée à l'examen de l'usage du droit de veto sur un projet de résolution relatif à la situation au Moyen-Orient, Ammar a souligné l'attachement de la Tunisie aux principes constants de sa politique étrangère, notamment le respect de la souveraineté des États, de la Charte des Nations unies et le recours aux moyens pacifiques pour le règlement des conflits.

Il a estimé que la situation tragique actuelle, qui menace la stabilité et la paix dans le monde, résulte directement de l'échec de la communauté internationale à garantir les droits inaliénables du peuple palestinien, dénonçant également une « faillite morale et humanitaire sans précédent » ainsi que des comportements qu'il a qualifiés de « brutaux » et insuffisamment condamnés.

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