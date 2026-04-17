Ethiopie: La délégation éthiopienne intensifie sa coopération avec le FMI pour accélérer les réformes

Addis-Abeba — Conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, une délégation éthiopienne a mené des échanges de haut niveau avec le Département des affaires fiscales du FMI, réaffirmant l'engagement du pays en faveur d'un ambitieux programme de réformes économiques. »

« La délégation, réunissant des responsables de la banque centrale, des conseillers politiques de haut niveau et de hauts fonctionnaires de l'État, a conduit des échanges approfondis centrés sur le renforcement de la coopération technique afin d'accompagner les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie.

Dans ce cadre, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, ainsi que le conseiller principal du Premier ministre, Teklewolde Atnafu, aux côtés d'autres hauts responsables, ont pris part à une réunion jugée constructive avec le Département des affaires fiscales du Fonds monétaire international.

Les discussions ont porté en priorité sur l'intensification de la mobilisation des ressources domestiques, le renforcement du suivi des entreprises publiques, l'amélioration de la transparence budgétaire et l'intégration des risques climatiques dans la planification macrofiscale.

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S'agissant de la réforme fiscale, les deux parties ont examiné des pistes concrètes visant à moderniser le système fiscal éthiopien, à élargir l'assiette des recettes et à améliorer le civisme fiscal, notamment grâce à la transformation numérique et au renforcement des capacités institutionnelles.

Le FMI a, à cette occasion, réitéré sa volonté de fournir une assistance technique ciblée afin de soutenir la progression des recettes, tout en veillant à préserver l'équité et l'efficacité du système.

La délégation éthiopienne a également mis en avant les efforts engagés pour restructurer les entreprises publiques, en mettant l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la discipline financière et l'optimisation des performances opérationnelles.

Ces initiatives ont été saluées par le FMI, qui a insisté sur l'importance de dispositifs de suivi solides et de mécanismes de reporting transparents pour atténuer les risques budgétaires.

La question de la transparence fiscale a occupé une place centrale dans les échanges, avec une convergence de vues sur la nécessité de consolider la gestion des finances publiques, de renforcer la crédibilité budgétaire et d'aligner les pratiques nationales sur les standards internationaux.

Les responsables éthiopiens ont réaffirmé que la transparence et la redevabilité constituent des piliers essentiels de leur stratégie globale de réforme.

Par ailleurs, en matière de politiques climatiques, le FMI accompagne l'Éthiopie à travers une assistance technique visant à mieux évaluer les risques liés au climat et à les intégrer dans les cadres budgétaires nationaux -- un enjeu de plus en plus déterminant pour la résilience économique à long terme.

La réunion s'est conclue sur une volonté commune de renforcer davantage la coopération et d'intensifier l'appui technique.

Enfin, la délégation éthiopienne a exprimé sa reconnaissance pour le partenariat continu du FMI, soulignant son rôle clé dans le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion d'une croissance durable et inclusive. »