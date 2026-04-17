Angola: João Lourenço félicite Denis Sassou Nguesso pour son investiture

Le Président de la République, João Lourenço, a félicité ce jeudi à Brazzaville son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, après son investiture pour un nouveau mandat à la tête de la République du Congo.

La cérémonie solennelle s'est déroulée au stade Concordia de Kintélé et a réuni plusieurs chefs d'État et des représentants de gouvernements étrangers.

Le Président João Lourenço, accompagné de la Première dame, Ana Dias Lourenço, figurait parmi les personnalités de haut rang invitées à l'événement. Il a assisté aux moments clés de la cérémonie, notamment la prestation de serment du Chef de l'État congolais et la formalisation du démarrage d'un nouveau cycle gouvernemental.

La présence de l'homme d'État angolais à Brazzaville est perçue par des sources diplomatiques comme le reflet du niveau des relations bilatérales entre l'Angola et le Congo, marquées par une coopération dans les domaines politique, diplomatique et économique, ainsi que par une coordination sur les questions de sécurité et de stabilité en Afrique centrale.

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Après la cérémonie, les deux dirigeants ont participé au déjeuner officiel offert aux délégations invitées.

Selon les mêmes sources, la participation de João Lourenço à l'investiture de Denis Sassou Nguesso confirme également l'engagement de l'Angola en faveur de la stabilité régionale et du renforcement des relations entre pays voisins.

Le pays

La République du Congo, située en Afrique centrale, se distingue comme un pays d'importance stratégique dans la sous-région, tant par sa position géographique que par ses ressources naturelles.

Avec une superficie d'environ 342 000 kilomètres carrés et une population estimée à six millions d'habitants, sa capitale est Brazzaville, située sur la rive droite du fleuve Congo, à la frontière de la République démocratique du Congo.

Divisé en 12 départements, le Congo est, d'un point de vue économique, l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique centrale, un secteur qui constitue la base des recettes de l'État.

Le territoire congolais comprend une part importante du bassin du Congo, considéré comme la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde, qui joue un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement et la régulation du climat mondial.

La population présente une grande diversité ethnique, avec une forte présence des groupes Kongo, Teke et Mbochi.